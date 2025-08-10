폭언·음주강요·자퇴 요구·방치 계약금도 일부만 지급 정산내역 제공의무도 어겨 법원 “전속계약 해지 인정”

[헤럴드경제=안세연 기자] 걸그룹 뉴진스와 어도어가 전속계약 분쟁을 이어가고 있는 가운데 법원에서 다른 아이돌의 전속계약 해지를 인정한 판결이 나왔다. 소속사가 멤버들에게 폭언하고, 미성년자임에도 술자리에 불러 음주를 권했으며, 고교 자퇴를 요구한 것으로 드러났다.

10일 법조계에 따르면 서울중앙지법 30민사부(부장 김석범)는 남성 5인조 아이돌 그룹의 멤버 A씨 등이 소속사를 상대로 낸 소송에서 이같이 판결했다. 법원은 “전속계약 효력이 없음을 확인해달라”는 A씨 등의 손을 들어줬다. 소송 비용도 소속사 측에서 부담하도록 했다.

A씨 등은 2019~2021년께 계약기간을 6년으로 정한 전속계약을 체결했다. 계약금은 200만원이었다. 계약에 따르면 소속사는 정산금을 지급할 때 멤버들에게 총 수입과 비용에 관한 증빙자료 및 세부 자료를 제공해야 했다. 하지만 소속사는 계약금을 50만원만 지급했고, 정산자료 역시 제공하지 않았다.

재판 과정에서 A씨 측은 “소속사와 신뢰관계가 파탄이 났다”며 갑질을 당했다고 주장했다. A씨에 따르면 소속사는 멤버가 코로나19에 걸렸을 때도 연습을 하라며 폭언을 퍼부었다. 대표이사는 미성년자인 멤버를 술자리에 불러 술을 권하고, 노래를 부르게 강요한 것으로 나타났다. 고등학교 자퇴를 요구하기도 했다.

이것 뿐만이 아니었다. A씨는 “일본 콘서트 당시 소속사가 어떠한 지원도 하지 않아 직원 도움 없이 스스로 일정을 관리해야 했다”며 “직원이 해야 할 콘텐츠 제작 업무도 해야했다”고 했다. 이어 “보컬 수업을 제공하지 않았고, 안무 강사도 지나치게 자주 교체해 제대로 된 수업을 들을 수 없었다”고 말했다.

한 멤버는 어머니가 사망했는데도 스케쥴에 참여할 것을 강요받았고, 우울 증상을 겪었음에도 소속사가 치료를 받지 못하게 했다고 밝혔다.

법원은 A씨 측의 손을 들어줬다. 재판부는 “소속사가 계약금을 50만원만 지급한 사실이 인정된다”며 “약정한 계약금을 지급하지 않았으므로 소속사가 전속계약 조항을 위반했다고 보는 게 타당하다”고 했다.

이어 “소속사가 멤버들에게 제공한 정산자료는 일부 공연의 매출만 기재된 것에 불과할 뿐 아니라 소요된 비용 내역만을 제공한 것”이라며 “지출비용을 증빙할 수 있는 자료로 확인되지 않는다”고 했다.

그러면서 “계약에 따라 총 수입·비용 등을 구체적으로 확인할 수 있는 자료를 제공했다고 볼 수 없으므로 역시 전속계약 조항을 위반했다고 보는 게 타당하다”고 밝혔다.

법원은 “소속사의 계약금 지급 의무와 정산내역 제공의무 불이행을 이유로 전속계약의 해지를 인정한다”고 결론 내렸다.