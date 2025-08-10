[헤럴드경제=한영대 기자] 10일 오후 4시 14분께 전남 고흥군 두원면 한 양식장에서 30대 외국인 근로자 2명이 감전됐다.
이들은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌다. 1명은 병원에서 사망 판정을 받았으며, 나머지 1명은 의식 불명 상태인 것으로 전해졌다.
이들은 양식장 내 담수정화시설 수중모터를 정비하다가 감전된 것으로 알려졌다. 경찰은 안전관리 여부 등 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
yeongdai@heraldcorp.com
입력 2025-08-10 19:09:14
