[헤럴드경제=김유진 기자] 전남 나주의 한 벽돌 제조 공장에서 발생한 ‘지게차 인권유린’ 사건 가해자가 근로기준법 위반 혐의로 입건됐다.

고용노동부는 10일 스리랑카 국적 노동자 A씨 괴롭힘 사건에 대한 근로감독 결과를 발표했다. 조사에 따르면, 동료 노동자 B씨는 지난 2월 공장에서 A씨를 결박한 뒤 벽돌 더미에 묶어 지게차로 들어 올리는 행위를 했다. 노동부는 이 행위가 근로기준법이 금지하는 ‘폭행’과 ‘직장 내 괴롭힘’에 해당한다고 판단했다.

노동부는 B씨를 근로기준법 위반 혐의로 형사 입건하고, 직장 내 괴롭힘에 대해 과태료 300만원을 부과했다. 아울러 이 사건과 관련해 제기된 집단 괴롭힘 의혹을 조사했으나, B씨 단독 행위만 확인됐다고 밝혔다. 현재 B씨는 특수감금·특수폭행 혐의로도 입건된 상태다.

근로감독 과정에서 해당 업체가 외국인 8명을 포함한 근로자 21명에게 임금·퇴직금 총 2900만원을 체불한 사실도 드러났다. 여기에는 A씨의 체불임금 25만원도 포함됐다. 장시간 근로, 근로조건 미명시 등 총 12건의 법 위반 사항이 적발돼 시정 명령이 내려졌으며, 기한 내 시정하지 않으면 사업주를 입건할 방침이다.

또 노동부는 외국인고용법에 따라 해당 사업장의 외국인 신규 채용을 최대 3년간 제한하기로 했다.

김영훈 노동부 장관은 “언어, 피부색이 다르다고 노동권 보호에 차별이 있어서는 안 된다”며 “근로감독관이 참여하는 ‘외국인 노동인권 신고·상담의 날’을 정기적으로 운영해 외국인 노동자의 목소리에 귀 기울이겠다”고 말했다.