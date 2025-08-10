[헤럴드경제=최은지 기자] 판매량 기준 글로벌 3위 완성차업체인 현대차그룹이 올해 상반기 수익성 면에서 독일 폭스바겐그룹을 누르고 2위에 올랐다. 현대차그룹이 반기 기준으로 폭스바겐그룹을 누른 것은 이번이 처음이다.

미국발 관세폭탄의 여파가 글로벌 완성차업체에 직격한 상황에서 현대차그룹이 재고 소진, 생산물량 조정 등의 빠른 대응으로 선방했다는 평가가 나온다.

10일 업계에 따르면 현대차그룹(현대차·기아·제네시스)은 올해 상반기 글로벌 시장에서 365만4522대를 팔아 도요타그룹(515만9282대), 폭스바겐그룹(436만3000대)에 이어 판매량 3위를 유지한 것으로 나타났다.

판매량은 3위였지만, 영업이익은 2위인 폭스바겐그룹을 제치고 2위를 차지했다.

판매 기준 글로벌 1위인 도요타그룹은 올해 상반기 매출 24조6164억엔(231조7806억원), 영업이익 2조2821억엔(21조4876억원)으로 글로벌 완성차업체 중 가장 많은 영업이익을 기록했다.

같은 기간 현대차그룹의 매출과 영업이익은 각각 150조616억원, 영업이익 13조86억원을 기록했다. 이는 판매량 기준 2위인 폭스바겐그룹의 영업이익 67억700만유로(10조8600억원)를 넘어선 것으로, 현대차그룹이 반기 기준 처음으로 폭스바겐그룹을 눌렀다.

폭스바겐그룹의 매출은 1천583억6000만유로(256조5000억원)로 집계됐다.

지난해 판매량 기준 4위인 미국 GM그룹은 올해 상반기 사상 최대 매출 911억달러(126조8천억원)를 기록했지만, 조정 후 순이익은 46억8천만달러(6조5000억원)이었다.

현대차그룹은 일본 도요타그룹과 더불어 수익성 면에서도 글로벌 최상위권을 공고히 했다.

현대차그룹은 9.2%의 영업이익률을 기록한 도요타그룹에 이어 합산 8.7%의 영업이익률을 기록했다. 이는 폭스바겐그룹(4.2%) 등 다른 경쟁업체의 영업이익률을 2배 이상 뛰어넘는 수치다.

업계는 현대차그룹이 향후 미국의 관세와 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 등 위기에 효율적으로 대응한다면 올해 폭스바겐그룹을 누르고 수익성 면에서 ‘톱2’에 오를 가능성이 있다고 내다봤다.

세계 1위인 도요타그룹이 올해 2분기 미국 관세로 4조원이 넘는 비용을 감당한 것을 고려하면, 1조5000억원가량의 관세 비용을 신고한 현대차그룹은 선방했다는 분석도 있다.

제일 큰 경쟁업체인 폭스바겐그룹이 주력 시장인 중국 등에서 고전하고 있고, ‘다크호스’인 전기차 업체 미국 테슬라와 중국 BYD 등도 최근 성장이 주춤한 추세를 보여 올해 현대차그룹이 더 도약할 수 있다는 기회를 잡았다는 전망도 나온다.