[헤럴드경제=김유진 기자] 문재인 전 대통령이 조국 전 조국혁신당 대표의 신간 ‘조국의 공부’를 소개하며 “그가 처한 상황은 너무 안타깝지만, 그 시간을 책을 쓰는 데 활용하고 있다는 게 참 고맙다”고 말했다.

지난 9일 조 전 대표 SNS에 공개된 영상에는 문 전 대통령이 지난달 30일 출간된 ‘조국의 공부’를 추천하는 모습이 담겼다.

문 전 대통령은 “독거방에 갇힌 어려운 상황 속에서 나온 책이기에 더욱 소중하다”며 “‘조국의 공부’가 우리 모두의 공부가 됐으면 좋겠다. 그러면 우리 사회가 더 살 만한 세상이 될 것이라고 믿는다. 많이들 보시길 바란다”고 전했다.

문 전 대통령은 현재 경남 양산에서 ‘평산책방’을 운영 중이다. 조 전 대표는 문재인 정부 시절 청와대 민정수석과 법무부 장관을 지냈다.

‘조국의 공부’는 조 전 대표와 작가·문학평론가 정여울의 대담, 그리고 조 전 대표가 수감 중 쓴 글을 묶은 책이다. 부제는 ‘감옥에서 쓴 편지’. 정치권에서는 오는 광복절 특별사면 가능성과 맞물려, 조 전 대표가 책 출간을 기점으로 정치 활동 재개에 나선 것으로 해석한다. 사면·복권이 이뤄질 경우 북콘서트를 통해 전국을 돌며 지지층 재결집에 나설 것이란 전망도 나온다.