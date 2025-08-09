전날 아파트 공사현장 노동자 추락 사망에 지시 노동부에 12일 국무회의 ‘산재 조치’ 보고 주문

[헤럴드경제=신대원·문혜현 기자] 이재명 대통령은 9일 “앞으로 모든 산재 사망사고는 최대한 빠른 속도로 대통령에게 직보하라”고 지시했다.

취임 후 첫 휴가를 마치고 업무에 복귀하자마자 내린 1호 지시다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 브리핑에서 “어제 의정부 신축 아파트 공사 현장에서 안전망 철거 작업을 하던 50대 노동자가 추락해 사망하는 안타까운 사고가 발생했다”며 이 대통령의 지시사항을 전했다.

강 대변인은 “국정상황실을 통해 공유·전파하는 현 체계는 유지하되 대통령에게 조금 더 빠르게 보고하는 체계를 갖추라는 것”이라고 설명했다.

이어 “지금은 언론 보도를 보고 나서 사고를 인지하는 경우가 있다”며 “보고체계 자체를 상시적으로 체계화하라는 데 방점이 찍혔다고 보면 될 것 같다”고 덧붙였다.

아울러 이 대통령은 고용노동부에 “산재 사고 방지를 위한 사전·사후 조치 내용과 현재까지 조치한 내용을 화요일(12일) 국무회의에 보고하라”고 지시했다.

이와 관련 강 대변인은 “산재 사망을 획기적으로 줄이겠다는 이 대통령의 강한 의지”라면서 “일하러 나간 노동자가 다치거나 목숨을 잃는 일이 더는 없도록 세계 10위 경제강국의 위상을 노동자의 안전으로 증명하겠다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 오전 휴가를 마치고 업무에 복귀한 뒤 산재 관련 보고를 받고 이같이 지시한 것으로 전해졌다.

한편 전날 오후 경기 의정부 DL건설 아파트 신축 공사장에서는 50대 노동자 1명이 약 6층 높이에서 추락해 심정지 상태로 병원으로 이송됐지만 치료 중 끝내 숨지고 말았다.

숨진 노동자는 DL건설 하청업체 소속으로 아파트 외벽 그물망 해체 작업 중 추락방지 안전고리 체결 이상으로 추락한 것으로 전해졌다.