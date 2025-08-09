[헤럴드경제=신대원 기자] 우리 군의 대북 확성기 철거에 따라 북한도 대남 확성기 철거에 나선 것으로 파악됐다.
합동참모본부는 9일 “북한군이 오늘 오전부터 전방 일부지역에서 대남확성기를 철거하고 있는 활동이 식별됐다”고 밝혔다.
합참은 “전 지역에 대한 철거 여부는 추가 확인이 필요하다”며 “우리 군은 북한군의 관련 활동을 지속 확인할 것”이라고 설명했다.
李대통령, 한미 앞서 한일정상회담? 日언론 “23일 조율중”
[헤럴드경제=신대원 기자] 이재명 대통령이 한미정상회담에 앞서 한일정상회담을 가질 수 있다는 관측이 나온다. 일본 아사히신문은 9일 복수의 정부관계자를 인용해 한일 양국이 오는 23일 도쿄에서 정상회담을 여는 방향으로 조율 중이라고 보도했다. 이 대통령이 오는 25일 미국 워싱턴DC에서 도널드 트럼프 대통령과 취임 후 첫 한미정상회담을 갖는 시나리오가 유력
“휴가 가려고 했는데” 2차 장마 온다…또 ‘물폭탄’ 우려
[헤럴드경제=김보영 기자] 입추가 지난 시점에 또 한차례 ‘장마’가 찾아올 전망이다. 9일부터 남부 지역을 중심으로 최대 200㎜의 많은 비가 올 것으로 예상된다. 8일 기상청에 따르면 남쪽의 덥고 습한 북태평양고기압과 북쪽에서 남하하는 상대적으로 건조한 공기가 거세게 충돌하면서 정체전선이 만들어져 9일 낮부터 제주와 남부지방에 강한 비가 내릴 전망이다. 이후 북서쪽에서 내려오는 건조공기 때문에 정체전선상 중규모 저기압이 발달하면서 9일 오후부터 10일 아침까지 호남을 중심으로 시간당 강우량 30∼50㎜의 집중호우가 쏟아질 예정이다. 고도 약 1.5㎞ 지점에서 부는 빠른 바람인 ‘하층제트’까지 가세해 수증기를 추가로 공급하면서 강수량이 늘어날 것으로 보인다. 전남과 경남에는 호우특보 수준의 비가 내릴 가능성도 있다. 10일까지 예상 강수량은 전남 해안과 경남 해안에 최대 200mm 이상, 광주·전남 내륙과 부산·울산에 최대 150mm 이상, 전북 남부에 최대 120mm 이상, 대구·
40대~50대 ‘날벼락’…“9000명 해고합니다” 최악 ‘희망퇴직’ 결국 터졌다
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 터질 게 터졌다” 9000명 또 해고한다. 마이크로소프트(MS)가 불과 두 달 만에 역대급 구조조정을 또 발표했다. 앞서 6000명을 해고 한 데 이어 이젠 40~50대 관리자급을 대상으로 한 대규모 인력 감원을 발표했다. 국내 기업들도 50대를 겨냥한 대규모 희망퇴직에 나섰다. 40대~50대 직장인들의 위기라는 말이 나올 정도다. MS는 최근 약 9000명을 해고할 것이라고 밝혔다. 올해 들어서만 세 번째다. MS는 지난 1월 저성과자 중심으로 전체 직원의 약 1%를 감원했고, 5월에는 6000명을 감원했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. ‘ 감원의 주요 타깃은 중간 관리자 직책이다. 40대~50대가 다수인 관리층을 제거해 조직의 유연성과 효율성을 높이기 위한 취지다. 50대 과장 인력이 수두룩한 KT도 대규모 희망 퇴직을 실시, 2800명이 회사를 떠났다. LG유플러스도 파격적인 위로금을 걸고 3년 만에 희망퇴직을 단행한다. 만 50세 이
“지역화폐 아궁이에 태우고 있다” 가정집서 수천만 원어치 소각하다 발각돼
[헤럴드경제=한지숙 기자] 경북 영양군 한 가정집에서 유효기간이 지나지 않은 수천만 원 어치의 지역화폐를 불법 소각하고 있다는 신고가 들어와 경찰이 조사에 나섰다. 25일 영양군과 경찰에 따르면 지난 22일 “가정집에서 지역화폐와 상품권을 아궁이에 태우고 있다”는 신고가 사진 제보와 함께 경찰에 접수됐다. 경북 영양경찰서가 현장을 확인한 결과 해당 집은 모 축협 직원 A씨 부모 집이었다. 아궁이 주변에선 4000만원 어치에 달하는 지역화폐 다발이 발견된 것으로 전해졌다. 모두 발행일이 2022년으로 유효기간이 2027년까지인 ‘영양사랑상품권’으로 확인됐다. 지역화폐의 출처를 추적한 영양군은 청송·영양축협에서 현금으로 환전된 상품권이 은행의 정식 폐기 절차를 거치지 않고 계약직 직원 A 씨의 부모 집에서 불법으로 소각된 것을 확인했다. 해당 축협은 올해 3월까지는 현금 환전한 뒤 사용할 수 없는 지역화폐를 자체 소각해 왔다. 이후 영양군청이 폐기 업무를 관리하는 것으로 변경된 것으로