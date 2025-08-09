11∼14일 관내 전 음식점 대상 위생·친절도 집중 점검 최근 잇단 민원·논란에 강력 대응

[헤럴드경제=정호원 기자] 전남 여수시가 지역 관광 이미지를 훼손한 음식점들의 불친절·비위생 논란에 대응해 관내 전 음식점에 대한 전수 점검에 나선다.

9일 여수시에 따르면 시는 오는 11∼14일 보건소 직원과 소비자식품위생감시원 등 42개조 84명으로 점검반을 꾸려 남은 음식 재사용, 식재료 보관 상태, 유통기한 준수, 주방 청결, 종사자 위생 등을 점검할 계획이다. 위생 불량·불친절 민원이 접수된 업소는 중점 관리대상으로 지정한다.

또 친절한 응대, 혼밥 식탁 마련, 1인 방문 시 2인분 강요 금지 등 서비스 교육도 병행한다. 시 관계자는 “위생 불량 업소에는 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다”며 “관광 이미지 회복에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

최근 여수에서는 1인 유튜버에게 2인분 주문을 강요하며 면박을 준 한식뷔페 식당, ‘걸레’ 표시가 된 수건을 제공한 숙박업소 사례가 알려졌다. 친절 실천 결의대회 직후 식당의 잔반 재사용이 적발되기도 했다.