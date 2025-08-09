2015년 이후 현재까지 류경기 중랑구청장, 윤준병 재선 국회의원 등 서울시 부시장 출신들 거취 관심

[헤럴드경제=박종일 선임기자]2015년 서울시 행정1,2부시장들의 거취가 관심이다.

행정고시 등으로 서울시에 들어와 일반직 공무원이 오를 수 있는 최고 자리인 차관급인 부시장에 오른 자치만 해도 큰 영광이 아닐 수 없다.

류경기 서울시 기획조정실장은 2015년 7월 1일 고 박원순 시장에 의해 행정1부시장에 임명된다.

서울대 정치학과 졸업 후 행정고시 30회에 합격, 서울시 대표적인 기획통으로 시장 비서실장, 대변인, 행정국장, 기조실장 등 요직을 거친 후 일반 공무원이 오를 수 있는 최고 차관급 자리인 행정1부시장에 임명된 것이다.

이후 류 전 부시장은 중랑구 박홍근 국회의원(현 4선)이 삼고초려한 끝에 정치에 입문, 민선 7기 중랑구청장에 당선돼 재선 구청장으로 지금까지 7년 넘게 지역을 위해 헌신하고 있다.

특히 류 중랑구청장은 취임 이후 ‘취학전 1000권 책 읽히기’ 등 운동을 펼쳐 어린 아이들을 둔 학부모들로부터 전폭적인 지지를 받고 있다. 이런 류 구청장의 독서 운동은 스스로 서울대 재학시절 독서 토론 모임에 4년간 참여하는 등 책 읽는 습관이 들었기 때문으로 풀이된다. 올들어서는 신속통합 등 지역 개발에 박차를 가해 재개발 조합원들의 추가 분담금을 줄여주어 박수를 받고 있다.

류 전 부시장에 이어 행정고시 26회인 윤준병 부시장이 2017년12월 바통을 이어받는다. 윤 부시장은 1급인 교통본부장에서 2급인 상수도본부장으로 발령받는 등 우여곡절 끝에 2019년 4월 30일까지 부시장에 오른다. 이후 운 좋게 고향인 전북 정읍으로 내려가 21대 국회의원이 된 후 22대까지 재선 국회의원에 당선된 저력을 보였다.

이어 강태웅 부시장이 기조실장을 마친 후 2019년4월 부시장에 발령난 후 2020년 1월 16일까지 재임한다. 강 부시장은 갑작스런 용산지역 총선 차출로 인해 길지 않은 기간 부시장을 하게 된다. 이후 총선 2차례 낙선한 아픔도 겪고 있다. 특히 진보 진영에게 매우 불리한 용산 지역이라 향후에도 어떤 결과가 있을지 주목된다.

또 서정협 부시장이 2020년1월 17일부터 2021년 4월까지 고 박원순 시장 재임 시절 마지믹 부시장을 역임하게 된다. 이후 서 부시장은 서울시립대 연구교수와 법무법인 지평 고문으로 근무하고 있다.

이어 조인동 부시장이 2021년4월 23일부터 2021년 5월 14일까지 오세훈 시장에 의해 임명됐다. 조 전 부시장은 퇴임 후 서울시립대 연구교수로 근무, 오는 9월 퇴임하게 될 것으로 알려졌다.

또 김의승, 김상한 부시장이 1년 또는 5개월 여 짧은 기간 부시장을 마치고 물러났다.

현재는 김태균 부시장이 올 1월 1일자로 발령받아 근무하고 있다.

이와 함께 기술직 행정2부시장은 2015년 7월 9일 이후 이재원, 김준기, 진희선, 류훈, 유창수에 이어 김성보 부시장이 근무중이다.

진희선 전 부시장은 퇴임 후 모교인 연세대 도시공학과 특임교수를 지내다 태평양법무법인 고문으로 근무중에 있다.

또 유창수 전 부시장은 오세훈 시장에 실력을 인정받아 일반 공무원이 아닌 개방형으로 부시장에 오른 실력가다.

전남 강진고를 나와 서울시립대에 진학한 김성보 현 부시장은 2023년2월 6일 시립대 동문 출신 유창수 전 부시장에 임명돼 현재까지 오래 근무하고 있다.

서울시 행정1· 2부시장에 누가 앉게 될 지는 예측이 가능하다. 행정1부시장은 기조실장 출신, 기술직은 기술고시 선배 순으로 예고돼 있기 때문이다.

그러나 서울시 부시장 출신 중 류경기 중랑구청장이나 윤준병 국회의원 외 정치권으로 진출해 성공한 사람이 많지 않다.

이 때문에 기술직 부시장들은 전문성을 인정받아 법무법인이나 설계회사 등 고문 등으로 근무하고 있지만, 행정직 부시장들은 마땅한 자리가 없어 대조적이다.