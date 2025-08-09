국제유가 하락에도 국내 기름값 소폭↑ 휘발유 서울 1742원·울산 1639원

[헤럴드경제=정호원 기자] 이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 2주 연속 상승했다.

9일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면, 8월 첫째 주(3∼7일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 리터(L)당 2.2원 오른 1669.9원이었다.

지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주 대비 4.7원 상승한 1742.3원, 가격이 가장 낮은 울산은 1.3원 오른 1639.4원으로 집계됐다.

상표별로는 SK에너지 주유소가 L당 평균 1679.2원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1639.3원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 4.1원 오른 1538.3원을 기록했다.

한편 국제유가는 트럼프 행정부의 대인도 관세 부과 등 관세 정책 우려, 미·러 정상회담 개최 논의에 따른 양국 관계 개선 기대 등으로 하락했다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 3.2달러 내린 70.3달러였으며, 국제 휘발유 가격은 77.1달러(-1.8달러), 국제 자동차용 경유 가격은 88.2달러(-4달러)로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주 뒤 국내 주유소 가격에 반영된다.

대한석유협회 관계자는 “국내 휘발유와 경유 가격이 상승했지만 안정권에서 움직이고 있다”며 “다음주에는 국제 제품 가격 상승 영향으로 소폭 오를 가능성이 있지만 제한적일 것”이라고 전망했다.