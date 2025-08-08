[헤럴드경제=이명수 기자] 국민의힘은 8일 대구에서 열린 전당대회 합동연설회에서 유튜버 전한길 씨 주도로 갈등과 소란이 빚어진 것을 두고 전씨 등의 전당대회 일정 출입 금지를 지시했다.

송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 이날 오후 긴급 지시 사항을 통해 “혼란을 불러일으킨 전한길 씨를 포함해, 대의원 자격이 없는 인사에 대해 향후 개최되는 모든 전당대회 일정에 출입을 금지시킬 것”이라고 밝혔다.

그는 “축제의 장이 돼야 할 전당대회를 분열과 갈등의 장으로 만든데 대해 엄중 경고한다”라며 “선거관리위원회 및 중앙당, 시도당에서는 전당대회가 원만하게 치러질 수 있도록 각별히 유의해 주기를 바란다”고 당부했다.

앞서 이날 대구 북구 엑스코에서 열린 8·22 전당대회 대구·경북 합동연설회에서 일부 당원들이 찬탄(탄핵 찬성)파 등의 후보들에게 ‘배신자’를 연호하면서 한때 소란이 빚어졌다.

합동연설회를 찾은 유튜버 전한길씨가 방청석 쪽으로 올라가 직접 ‘배신자’를 외치며 야유를 주도했고 신경전이 격화되면서 지지자 간 고성과 몸싸움이 벌어지기도 했다.