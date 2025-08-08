[헤럴드경제 = 김상수 기자] “바퀴벌레 잡아주시면 2만원 드립니다”, “케이크 하루만 냉장고 보관해 주시면 1만원 드릴게요.”

실제 중고거래 플랫폼 당근에 올라온 이색 아르바이트 내용들이다. 지역 커뮤니티를 바탕으로 한 일상 속 소소한 업무를 거래하는 알바 시장이다. 당근 등 지역 커뮤니티 앱이 활성화되면서 새롭게 등장하고 있는 비즈니스 모델이다.

근거리 내에서 수요와 공급을 편리하게 충족할 수 있다는 건 큰 장점이지만, 일각에선 범죄에 악용될 가능성도 대비해야 한다는 지적도 나온다.

최근 당근 내 ‘이웃알바’에선 일상 속 다양한 구인 게시물이 올라오고 있다. 실제로 ‘벌레 잡아주세요’란 제목에는 ‘집 안에 바퀴벌레가 나왔는데 너무 커서 직접 잡기가 힘들다’며 ‘그릇으로 덮고 책을 올려놓은 상태인데 직접 와서 잡아달라’고 2만원을 제시했다. 이 알바는 게시되자마자 곧 신청자가 쇄도, 마감됐다.

막힌 변기를 뚫어달란 게시물도 있다. 이 알바는 5000원을 제안했고, 이 역시 곧바로 마감됐다. 그 외에도 냉장고에 케이크를 하루만 보관해 주면 1만원을 지급하겠다거나, 옥수수 손질을 같이 해주면 2만원을 주겠다는 식의 알바도 있다.

실제 사용자들의 반응도 좋다. 인근 지역에 거주하는 사람들끼리 연결해 주니, 저렴하면서도 편리하게 구인을 할 수 있어서다.

1인 가구가 증가하는 점도 이 같은 알바가 늘어나는 이유 중 하나다. 우편물을 수령하거나 가구를 같이 들어주는 등 전문성이 필요 없는 업무들도 1인 가구로선 어려운 일. 작년 기준 국내 1인 가구 수는 총 750만2000가구로, 전체 가구의 34%에 이른다. 3가구 중 1가구 꼴이다.

같이 거주하는 이가 없다 보니, 홀로 할 수 없는 일상 속 수요가 늘고, 그에 따라 자연스레 지역 커뮤니티 앱을 통한 알바 거래 등이 늘어날 수밖에 없다.

자칫 범죄에 악용될 우려도 제기된다. 실제로 최근 재판에선 허위로 간병 알바 글을 올린 뒤 지원한 여성을 감금·성폭행한 작성자가 징역 10년을 선고받기도 했다.

이에 앱 서비스 업체들도 대책을 강구하고 있다. 당근알바는 최근 보안관 제도를 도입, 게시글 모니터링을 강화하기로 했다. 보안관이 되면 게시글 중 이용 정책에 어긋나는 공고를 발견, 플랫폼에 알리는 역할을 수행한다.

인공지능(AI) 기반 자동 감지 시스템, 전담 운영팀 실시간 모니터링, 신고·필터링 시스템, 경찰청 사기 이력 데이터베이스(DB) 연동 등도 구축하고 있다.

최근엔 대형언어모델(LLM)을 활용해 업종·직종별 게시글을 모니터링하고 제재하는 시스템도 강화하는 등 보완책을 강화하는 추세다.