[헤럴드경제=나은정 기자] 이탈리아 돌로미티 산악지대에서 등산로 폐쇄를 알리는 경고를 무시하고 등반을 계속하다 조난 당한 영국인 등산객이 구조 후 막대한 구조 비용을 물게 됐다.

최근 미 CNN 방송이 이탈리아 국립 산악·동굴 구조대(CNSAS)를 인용한 보도에 따르면 지난달 31일 돌로미티산맥 해발 2400m 고도에서 구조된 60대 영국인 남성이 1만4225유로(약 2300만원)에 달하는 청구서를 받았다. 여기엔 때 구조 헬리콥터 2대와 전문 구조대원 10여 명, 그 밖에 지원비용이 포함됐다.

사고 당일 아침 파소 트레 크로치에서 출발한 이 남성은 베르티 비아 페라타 구간에서 “위에서 낙석이 떨어지고 있다”며 구조 요청을 했다. 남성이 정확한 좌표를 전송할 장비가 없었고 구름까지 낀 탓에 구조가 다소 지연됐으나, 구조대는 구름이 걷히자마자 해발 2400m의 산사태 중심부에 있던 그를 구조했다.

구조당국은 그가 ‘폐쇄’ 안내 표지판을 무시하고 무리한 등산을 감행한 것을 사고 원인으로 꼽고 있다.

당시 해당 등산로에는 최근 산사태 및 낙석 우려로 인해 폐쇄를 알리는 경고문이 영어와 이탈리아어로 각각 쓰여 붙여졌지만, 남성은 이를 그냥 지나쳤다가 조난을 당한 것으로 파악됐다.

마우리치오 델란토니오 CNSAS 대표는 문제의 남성이 최소 네 개의 안내 표지판을 무시했으며, 바리케이드도 지나쳐 등반했다고 지적했다. 당시 표지판 근처에서 만난 다른 등산객들이 그에게 함께 돌아가자고 권유했지만, 그는 이 조차도 거부하고 산행을 강행했다는 게 구조대 측 설명이다.

당국은 남성을 구조한 뒤 위험 구간을 추가로 폐쇄했다.

돌로미티 지역 보건당국 관계자는 이번 구조 사례와 관련해 현지 언론에 “헬기는 험준한 환경에서 시간과의 싸움이 필요한 구조에 필수적이므로, 이를 ‘택시’처럼 사용해선 안 된다”며 “이는 구조 인력뿐 아니라 실제로 긴급 구조가 필요한 사람들의 안전까지 위협한다”고 강조했다.

한편 CNSAS에 따르면 지난 6월 21일부터 약 한 달간 이탈리아 알프스와 돌로미티에서 80명 이상이 목숨을 잃었으며, 실종자도 5명에 이른다. 이는 이번 세기 들어 가장 치명적인 하이킹 시즌으로 기록됐다.