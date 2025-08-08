이춘석 전담수사팀 띄운 경찰 8일 오후부터 고발인 조사 시작

[헤럴드경제=김도윤 기자] 이춘석 무소속 의원의 주식 차명거래 의혹을 집중 수사할 전담팀을 꾸린 경찰이 신속하게 고발인 조사에 나섰다.

8일 국회와 경찰에 따르면 주진우 국민의힘 의원의 고발건과 관련해 이날 오후 서울경찰청 금융범죄수사대는 의원실 관계자를 고발인 신분으로 불러 조사한다. 다음날 오전에는 서민민생대책위원회(서민위) 김순환 사무총장도 고발인 자격으로 조사한다.

주 의원실 관계자는 “(경찰에서) 고발 취지를 다시 설명할 것”이라며 “일부 국회의원들이 차명 계좌로 비공개 정보를 활용한 불공정 거래를 한 케이스들이 더 있는지 수사해야 한다는 취지를 전달할 계획”이라고 말했다.

국민의힘은 전날 이춘석 의원의 차명주식 거래에 대한 특별검사법을 당론으로 채택해 발의했다.

지난 4일 국회 본회의장에서 이 의원이 자신의 휴대전화로 주식거래를 하는 장면이 포착됐다. 문제는 계좌주 이름이 이 의원실의 차모 보좌관 명의여서 차명거래 의혹에 휩싸였다.

당시 주식거래창에는 인공지능(AI) 관련주로 분류되는 네이버와 LG씨엔에스 주식을 거래한 화면이 포착됐다. 이 의원은 새 정부 국정기획위원회에서 AI정책을 구상하는 경제2분과장을 맡고 있는데, 이 때문에 미공개 정보를 개인 투자에 활용했단 이해충돌 시비도 불거졌다.

이후 시민단체 서민위는 금융실명법 위반 등 혐의로 이 의원을 서울경찰청에 고발했다. 가로세로연구소, 자유대학도 비슷한 혐의로 고발했고 주진우 의원도 이 의원 고발 행렬에 동참했다.

이춘석 의원을 겨냥한 복수의 고발이 이어지자 서울경찰청은 7일 전담수사팀을 꾸렸다. 금융범죄수사대 수사관과 변호사, 회계사 등 전문인력이 포함된 25명 규모의 조직이다.