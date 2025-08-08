[헤럴드경제=김성훈 기자] 일본군 종군위안부 피해자들의 후원금을 횡령하는 등의 범죄로 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 확정받은 윤미향 전 국회의원이 광복절 특별사면 대상에 올랐다.

법무부 사면심사위원회는 지난 7일 회의를 열고 올해 광복절 특별사면 대상으로 건의할 명단을 추렸는데, 윤 전 의원이 포함된 것으로 알려졌다.

정의기억연대(정의연) 이사장을 지낸 윤 전 의원은 위안부 피해자 지원 활동을 한 이력을 바탕으로 2020년 4월 총선에서 더불어시민당(더불어민주당의 위성정당) 비례대표로 당선됐다. 그러나 같은해 5월 위안부 피해자인 이용수 할머니가 윤 전 의원에 대해 “30년 동안 할머니들을 이용해 먹었다”며 후원금 횡령 의혹을 제기해 수사가 시작됐다.

대법원은 2024년 11월 윤 전 의원에 대해 유죄를 인정해 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 확정했다. 후원금 7958만원 횡령, 김복동 할머니 조의금 명목으로 1억2967만원을 개인 계좌로 모금해 다른 용도로 사용, 인건비를 허위로 계산해 여성가족부에서 6520만원의 국고보조금을 편취한 혐의가 유죄로 인정됐다.

대법원 판결은 의혹이 제기된 지 4년 만에 나온 것이었다. 윤 전 의원은 국회의원 임기 내내 재판을 받았고, 임기가 끝나고서야 선고가 난 것이었다. 법원의 늑장 판결에 ‘지연된 정의는 정의가 아니다’는 비판이 나오기도 했다.

다만 윤 전 의원은 대법원 판결 직후 “대법원 판결은 부당하다”며 “정의연 활동 과정에서 사익을 추구하거나 이를 위해 공모하지 않았다”고 반발했다.

한편, 법무부 사면심사위원회는 윤 전 의원 외에도 자녀 입시비리로 징역 2년이 확정된 조국 전 조국혁신당 대표와 아내 정경심 전 동양대 교수, 조 전 대표의 아들에게 허위 인턴확인서를 발급한 최강욱 전 의원, 인사권 남용 혐의로 유죄를 받고 교육감직을 잃은 조희연 전 서울시 교육감 등의 사면·복권을 건의했다. 경제인 가운데서는 최신원 전 SK네트웍스 회장이 사면 대상에 오른 것으로 파악됐다. 정찬민 전 의원·홍문종 전 의원·심학봉 전 의원도 사면 대상에 이름을 올린 것으로 알려졌다.

사면 대상은 확정된 것은 아니다. 사면심사위가 사면·복권 건의 대상자를 추리면 정성호 법무부 장관이 그 결과를 이재명 대통령에게 상신한다. 오는 12일 국무회의에서 심의·의결을 거쳐 최종 확정된다.