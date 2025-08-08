금융인 출신 ‘희대의 성범죄자’ 엡스타인 2019년 뉴욕교도소 수감중 돌연사 여진 ‘미성년 성착취 리스트’에 트럼프 연루설 백악관 “가짜뉴스” 일축에도 의혹 증폭 법무부, 엡스타인 파일 존재 번복 논란 美 의회, 클린턴 부부 증인 출석 요구 ‘소녀공급책’ 입이 스캔들 마지막 뇌관 일부 트럼프 지지자들, 실망·분노 표출

2019년 8월 10일, 뉴욕의 한 교도소. 수감중이던 억만장자 남성이 스스로 목숨을 끊었다. 그의 자산은 무려 5억7800만달러(약 8070억원). 숱한 의문만 남긴채 사망한 자수성가 금융인이자 희대의 성범죄자 제프리 엡스타인(사망 당시 66세) 얘기다.

뉴욕시 검시관들은 그가 스스로 목숨을 끊은 것으로 결론 내렸다. 그러나 엡스타인의 변호사들은 부검결과에서 나온 척추골 골절이 자살이 아닌 타살에 의한 것이라고 주장했다. 특히 사망 당일, 엡스타인의 방 앞에 설치된 CCTV가 기술적 오류로 인해 녹화 영상이 삭제됐다는 점도 의혹을 증폭시켰다.

엡스타인의 사망 전날엔 법원에서 성 접대 리스트가 최초로 공개됐다. 이 리스트에 언급된 인물과 관련된 사람들 가운데 엡스타인의 죽음이 절실했던 사람이 있을 수도 있다는 의혹이 끊이질 않았다.

핵심은 바로 엡스타인의 성접대 리스트에 도널드 트럼프 미국 대통령이 연루돼 있는지 여부다. 트럼프 대통령은 엡스타인과 유착 의혹을 해명하는 과정에서 엡스타인에게 성착취 피해를 당한 여성의 이름을 직접 거론하며 과거 자신 소유의 리조트에서 일했던 이력을 공개해 더욱 논란을 키웠다.

문제의 발언은 트럼프 대통령이 지난달 29일(현지시간) 스코틀랜드를 떠나 미국으로 돌아오는 전용기 ‘에어포스원’에서 나왔다. 당시 트럼프 대통령은 엡스타인과 절연한 20년 전 상황을 묻는 취재진에게 “그가 나를 위해 일하던 직원들을 데려갔다”며 “오래지 않아 그는 또 그랬다”고 말했다. 이어 “분노를 느껴 플로리다주 마러라고 리조트에 엡스타인의 출입을 금지시켰다”고 그는 주장했다.

트럼프 대통령의 이날 발언은 과거 그가 밝힌 엡스타인과 절연을 결정한 시점과 맞지 않는다. 트럼프 대통령이 밝혔던 절연 시점은 두 사람이 매물로 나온 플로리다주 팜비치 지역의 고급 저택을 놓고 경쟁 입찰을 벌이던 2004년이다.

이런 가운데 미 월스트리트저널(WSJ)은 2003년 엡스타인의 50세 생일에 트럼프가 보낸 것으로 의심되는 ‘음란 편지’에 대해 보도했다. 이 편지에는 나체 여성의 윤곽선이 두꺼운 마커로 그려져 있고, 그 아래에는 트럼프의 서명이 신체의 특정 부위를 연상시키는 형상으로 삽입돼 있다. 편지는 “매일이 또 다른 멋진 비밀이 되기를”이라는 문장으로 마무리됐다. 이는 두 사람이 공유했던 은밀한 세계에 대한 은유로 읽혔다.

트럼프는 해당 보도를 “가짜뉴스”라며 “나는 평생 그림을 그린 적이 없다”고 주장했다. 하지만 그는 과거 경매에서 친필 서명이 포함된 스케치 그림이 거래된 바 있는 것으로 보아 이 주장에는 신빙성이 별로 없다는 것이 중론이다.

‘더티 리치’ 엡스타인 시작과 파국

앱스타인은 1953년 1월 20일 뉴욕시 브루클린 자치구에서 태어났다. 그의 부모는 유대인이었고, 그의 어머니는 학교 보조원으로 일했다. 엡스타인의 아버지 시모어 조지 엡스타인은 뉴욕시 공원 및 레크리에이션 부서에서 정원사로 근무했다. 그의 동생 마크 엡스타인은 부동산 개발업자로 일했다.

1967년, 엡스타인은 인털로켄 예술 센터에서 국립 음악 캠프에 참석했다. 그는 5살 때부터 피아노를 배웠으며, 친구들로부터 재능 있는 음악가로 평가받았다. 그는 1969년 16세에 뉴욕의 라파예트 고등학교를 졸업했다. 1971년 9월부터 그는 뉴욕 대학교의 쿠란트 수학연구소에서 수학 생리학을 공부했지만, 1974년 6월 학위를 받지 못하고 중퇴했다.

그는 대학학위는 없었지만 달튼 스쿨에서 수학 교사로 경력을 시작했다. 1976년 업무 성과가 저조하다는 이유로 학교에서 해고된 후, 그는 은행 및 금융 부문에 진출하여 베어스턴스에서 여러 직책을 거친 후 자신의 회사를 설립했다. 그는 1981년 금융 컨설팅 회사인 인터콘티넨탈 애셋 그룹을 설립해 고객들이 사기 브로커 및 변호사로부터 도난당한 돈을 회수하는 것을 도왔다.

엡스타인 스캔들의 전말

문제의 엡스타인 사건은 2000년대 초반으로 거슬러 올라간다. 2005년, 팜비치 경찰은 엡스타인이 자신의 14세 딸을 성적으로 학대하고 있다는 신고를 받고 조사를 시작했다. 주 경찰은 엡스타인이 성적으로 학대한 것으로 알려진 36명의 소녀들을 확인했다. 엡스타인은 이로 인해 2008년 플로리다주 법원에서 아동 매춘 알선 및 매춘부 알선 혐의로 13개월 징역형의 유죄 판결을 받았다. 당시 감옥에서 주기적으로 외출이 허용되는 등 특혜를 받아 논란이 됐다.

엡스타인은 2019년 7월 6일 플로리다와 뉴욕에서 미성년자 성매매 혐의로 다시 체포됐다. 체포 당일 목격자들과 소식통에 따르면, 약 12명의 FBI 요원이 엡스타인의 맨해튼 타운하우스 문을 수색 영장으로 강제로 열었다. 타운하우스 수색 결과 성매매 증거와 여성의 나체 사진 등이 발견됐다. 이중 일부는 미성년자 여성으로 확인됐다.

피해자는 계속 늘어나 100명이 훌쩍 넘었으며, 14~19세 사이의 소녀 다수를 뉴욕, 플로리다 등의 자택에서 성 노예로 착취했다는 비판이 제기됐다. 감옥에서 그의 사망 영상이 삭제되자 미국 내에서는 엡스타인이 입을 열 경우 불리한 상황에 처하게 될 누군가의 사주로 인해 엡스타인이 입막음을 당한 것이라는 음모론이 확산됐다.

엡스타인의 거물급 고객 2인… 웩스너와 블랙

뉴욕시 교도소에서 사망했던 당시 그는 약 5억7800만달러의 자산을 보유하고 있었다. 그의 유산에는 고급 부동산, 두 개의 카리브해 섬, 그리고 3억8000만달러 상당의 현금 투자 자산이 포함돼 있었다.

엡스타인의 핵심 고객은 빅토리아시크릿 창업자 레슬리 웩스너(87세)와 사모펀드 대부 리온 블랙(73세)이었다. 뉴욕타임스(NYT)가 정보공개 청구를 통해 확보한 재무자료에 따르면, 엡스타인의 주요 사업체들은 1999년부터 2018년까지 8억달러 이상의 수익을 올렸고, 이중 최소 4억9000만달러가 자문 수수료였다. 포브스는 이 기간 동안 엡스타인 수입의 75% 이상이 이 두 고객에게서 나왔다고 추정했다.

블랙은 2012년부터 2017년까지 엡스타인에게 총 1억7000만달러를 지급했으며, 이는 법무법인 데처트의 조사 및 미국 상원 재무위원회의 추가 조사 결과 확인됐다.

훗날 웩스너와 블랙은 엡스타인과의 관계에 대해 사과하며, 그의 범죄 사실을 알지 못했다고 주장했다. 웩스너는 2020년 최고경영자(CEO) 자리에서 물러나며 “그런 역겨운 범죄를 저지를 수 있는 사람인 줄 알았다면 절대 함께 일하지 않았을 것”이라고 밝혔다. 블랙 역시 2020년 실적 발표 자리에서 “엡스타인과의 관계를 깊이 후회한다”고 밝혔고, 2021년 아폴로 CEO와 현대미술관 이사장직에서도 사임했다.

엡스타인의 고객은 이들뿐만이 아니었다. 존슨앤존슨 상속녀 엘리자베스 존슨, 억만장자 헤지펀드 매니저 글렌 듀빈 등도 포함됐다. 듀빈의 하이브리지를 JP모건에 소개한 대가로 엡스타인은 1500만달러를 수령했으며, 2004년 한 해에만 1억2700만달러의 수익을 올렸다. 당시 엡스타인의 자산은 4억7600만달러로 급증했다.

엡스타인은 또 전직 미 재무장관, 국가 정상, 노벨상 수상자, 저명한 자선가들과도 거래한 것으로 전해졌으나, 대부분의 거래 내역은 공개되지 않았다.

트럼프 대통령도 엡스타인과 친구 사이였지만, 두 사람이 실제로 비즈니스를 함께한 기록은 없다. 2004년 팜비치 부동산 입찰에서 경쟁한 후 관계가 틀어졌으며, 당시 낙찰자는 트럼프였다.

MAGA마저 트럼프에 등돌린 ‘그의 메모’

엡스타인과 트럼프의 관계는 1980년대부터 2000년대 초까지 약 15년에 걸쳐 플로리다의 마러라고와 뉴욕 맨해튼의 엘리트 사교계에서 형성됐다. 두 사람이 함께 찍힌 사진, 파티 영상, 엡스타인의 개인 제트기인 ‘롤리타 익스프레스’의 탑승기록 등이 이를 방증한다.

미국 법무부는 올해 초 엡스타인 파일에 트럼프 대통령의 이름이 여러 차례 등장한 것을 확인했다는 현지 보도가 나왔다. 백악관은 즉시 보도 내용을 부인했다.

법무부가 공개한 비행기 탑승기록과 엡스타인의 연락처 수첩 등을 통해 확인된 바에 의하면, 트럼프는 엡스타인의 전용기에 최소 7회 이상 탑승했다. 엡스타인의 전용기는 단순한 비행 수단이 아니라, 미성년 피해자들이 동원된 것으로 의심되는 ‘하늘 위 성범죄 현장’으로 지목된다.

트럼프는 2002년 뉴욕매거진과의 인터뷰에서 엡스타인을 “정말 멋진 사람”이라 평가하며 “그는 나만큼 아름다운 여성을 좋아한다. 대부분 젊은 여성들이다”라고 말했다.

지난달 23일 WSJ은 팸 본디 미 법무장관은 이러한 사실을 확인해 지난 5월 백악관 회의에서 트럼프 대통령에게 보고했다고 보도했다.

당시 본디 장관은 해당 문서에 트럼프 대통령 외에 다른 많은 유명 인사도 언급됐으며, 엡스타인 파일에 이름이 오른 게 불법을 뜻하는 건 아니라고 설명한 것으로 전해졌다. 다만 본디 장관은 해당 문서에 아동 포르노와 피해자의 개인 정보가 나와 있기 때문에 문서 내용을 공개할 계획이 없다고 했다.

엡스타인의 사건 자료는 그가 구치소에서 사망함에 따라 공개되지 못했다. 하지만 그와 교류가 언급된 인사들 명단은 2014년 뉴욕 법원이 공개한 943쪽 분량의 재판 관련 문서에서 드러났다. 해당 명단에는 트럼프 대통령, 클린턴 전 대통령, 앤드루 영국 왕자, 빌 게이츠 등 유명 인사들이 포함돼 있었으나 이들이 실제 범죄에 연루됐는지는 확인되지 않았다.

이에 따라 ‘엡스타인 고객 명단’의 존재 여부에 관심이 쏠렸다. 지난 2월 본디 장관은 “엡스타인 고객 명단이 지금 검토를 위해 내 책상 위에 놓여 있다”고 밝혀 의혹을 키웠다. 하지만 법무부가 지난달 7일 홈페이지에 올린 메모에서 “철저한 검토 결과 엡스타인의 의뢰인 명단, 기소되지 않은 제3자에 대한 수사로 이어질 증거, 그리고 공개할 만한 추가 문서가 발견되지 않았다”며 고객 명단의 존재를 부인하자 논란은 더욱 거세졌다.

특히 트럼프 대통령 참모들은 대선 캠프 때부터 수개월 동안 엡스타인 사건 문서를 공개하겠다고 공언해 왔고, 트럼프 대통령도 때때로 모호한 태도를 보였지만 공개를 지지할 의사를 보였다고 WSJ은 전했다. 하지만 정작 트럼프 행정부가 엡스타인 메모를 공개하지 않자 ‘트럼프 대통령이 연루돼 있어 공개하지 않는다’는 비판의 목소리가 커졌다.

‘엡스타인 스캔들’ 마지막 실마리…맥스웰 진술

이런 가운데 엡스타인의 동료이자 연인, 그리고 ‘소녀공급책’이었던 기슬레인 맥스웰(64)가 엡스타인 스캔들의 뇌관으로 떠올랐다. 성매매 혐의로 20년형을 받고 수감돼 있는 맥스웰이 사면을 대가로 핵심 정보를 폭로할 수 있다는 관측이 나오고 있어서다. 맥스웰은 지난달 24일부터 이틀간 법무부 당국자와 면담을 하고 엡스타인 사건 관련자 약 100명의 실명을 진술했다는 보도도 나왔다.

트럼프 대통령도 지난달 27일 “그녀의 사면은 열려있다”고 말하기도 했다.

미국 의회 역시 ‘엡스타인 게이트’ 조사에 나섰다. 미 의회는 5일(현지시간) 엡스타인의 ‘파일’을 둘러싼 의혹을 조사한다는 명목으로 빌 클린턴 전 대통령 부부 등에게 증인 자격으로 출석할 것을 요구했다. 이는 엡스타인의 성접대 대상자 명단 등을 트럼프 행정부가 은폐하고 있다는 의혹 속에 의회가 진상 규명에 나서려는 행보로 풀이된다.

한편 트럼프 대통령이 엡스타인과 연루돼 있다는 의혹이 커지자 일부 트럼프 대통령의 지지자들은 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 모자까지 불태우며 반발하고 있다.

지난달 17일 가디언 등 외신은 트럼프 대통령 지지자들이 소셜미디어에 빨간색 MAGA 모자에 기름을 붓고 불을 붙이는 영상들을 잇달아 게시하고 있다고 보도했다. 엡스타인 관련 의혹을 외면하는 트럼프 대통령에 대한 실망과 분노가 표출된 것으로 풀이된다. 그러나 MAGA 진영 대부분은 침묵으로 일관하고 있다. 정목희 기자