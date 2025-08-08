국내·외 가맹점 최대 0.3% 청구할인

NH농협은행은 가족, 동호회 등 다양한 모임을 간편하게 운영할 수 있는 ‘NH올원모임 서비스’를 신규 출시했다고 8일 밝혔다.

NH올원모임 서비스는 NH올원뱅크 애플리케이션 설치 없이 모바일 웹으로 간편하게 모임에 참여하고 회비 내역을 확인할 수 있는 기능을 제공한다. 모임 전용 가상계좌를 부여해 모임주가 변경되더라도 기존 자동이체 거래가 유지되며 회비 내역 자동분류, 모임일정 알림톡 발송 등 다양한 기능도 제공된다.

이와 함께 더치페이 기능을 비롯해 농촌 숙박·체험, 플라워 서비스 등 모임 특성에 맞는 생활밀착형 서비스를 제공한다.

이번 서비스와 연계된 다양한 상품도 선보인다. 모임 전용 통장인 NH올원모임통장 개설 시 최대 연 2.5% 금리 혜택이 제공된다. NH올원모임체크카드를 발급받으면 국내·외 가맹점 결제 건에 대해 최대 0.3% 청구할인 혜택을 받을 수 있다. 한도 없는 무제한 청구 할인이 장점이다. 여러 모임을 운영하는 모임주를 위해 1인당 최대 5매까지 발급받을 수 있다.

농협은행은 다음달 1일까지 NH올원모임통장을 연결한 고객을 대상으로 선착순 1만개 모임에 2만원 혜택을 제공하는 이벤트를 연다. 추첨을 통해 총 116개 모임에 최대 100만원의 모임 지원금을 추가 지급한다.

강태영 농협은행장은 “NH올원모임 서비스를 통해 모임을 함께하는 고객의 모든 순간이 더 쉽고 즐거워지길 바란다”며 “앞으로도 NH올원뱅크를 통해 고객의 일상 속 금융 편의를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다. 유혜림 기자