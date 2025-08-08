[헤럴드경제=구본혁 기자] 국립중앙과학관이 누적 관람객 3천5백만명을 돌파했다.

올해는 국립중앙과학관이 개관(1945.10.13.) 80주년, 대덕이전(1990.10.9.) 35주년을 맞는 해이다. 지난 35년간 매년 평균 100만명이 과학관을 찾아 국민들이 즐겨 찾는 공간이자 과학문화를 즐길 수 있는 대표기관으로 자리매김했다.

이날 국립중앙과학관에서는 개관 80주년 및 누적 관람객 3천5백만 명을 기념하고자 당일 선착순 관람객 500명에게 기념품을 증정하고, 3500만 번째 관람객에게 선물을 증정하는 등 행사가 진행됐다.

3천5백만 번째 관람의 행운은 대전에 거주하는 문지초등학교 2학년 김지율군이 차지했다. 국립중앙과학관의 과학기술관과 자연사관을 특히 좋아한다는 김지율군은 “오늘은 방학을 맞아 그동안 가보지 못했던 천체관을 관람하기 위해 방문했는데 이런 뜻밖의 선물을 받게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 과학관에 자주 오겠다”고 소감을 밝혔다.

권석민 국립중앙과학관장은 “지금까지 국립중앙과학관을 아껴주시고, 찾아주신 국민 모두에게 감사드리고, 앞으로도 직원 모두 최선의 노력을 다해 세계적인 과학관으로 도약하겠다”고 말했다.

한편 올해 국립중앙과학관에서는 개관 80주년을 맞아 다양한 전시, 행사가 예정됐다. 거미의 생물적 특징과 살아있는 타란튤라를 볼 수 있는 ‘거미 마니아 특별전_거믜’전시는 생물탐구관에서 8월 31일까지 개최될 예정이다. 또한 전국과학전람회와 발명품경진대회의 역사기록, 수상작 등을 전시하는 ‘우리가 써가는 과학의 기록’은 8월 10일부터 9월 30일까지 국립중앙과학관 사이언스홀 로비에서 선보인다.