[헤럴드경제=최원혁 기자] 여름 휴가철 성수기를 맞은 국내 주요 관광지의 ‘바가지요금’이 도를 넘고 있다.

7일 뉴스1에 따르면 춘천의 한 펜션은 숙박예약 애플리케이션(앱)을 통해 오는 9~10일 일정의 한 객실 이용가(최대 4인 기준)를 140만원에 내놨다.

강릉의 또 다른 펜션 역시 숙박예약 앱에 같은 기간 비슷한 기준의 객실이 110만여원에 나왔다.

호텔의 경우 더 높은 숙박료가 책정됐다. 홍천의 한 호텔은 이번 주말 1박 2일 4인 기준 이용가격(조식 등 포함)을 220만원에 내놨다. 강릉의 한 호텔도 같은 시기 비슷한 기준을 조건으로 1박 2일 이용가격을 180만원에 게시했다.

춘천·강릉·동해·양양·속초·평창을 비롯한 주요 관광 도시들의 시내 주요 모텔 가격 역시 주말 1박 2일에 40만원 안팎으로 내놓는 등 3배 이상 가격을 인상한 곳들이 잇따랐다.

한 숙박업계 관계자는 “여름 성수기 가격은 비수기보다 높게 책정되는 것이 일반적”이라면서도 “아무리 고급 펜션이라도 1박에 100만원이 넘는 요금은 소비자 입장에서는 부담이 크다”고 했다.

강원도의 한 관계자는 “도 차원에서 숙박업체들의 성수기 숙박 가격을 강제할 순 없다”며 “다만 숙박시설 이용 소비자 피해 특별 신고 기간 등을 운영해 지역의 관광산업 개선을 위한 대책 마련에 나서고 있다”고 밝혔다.