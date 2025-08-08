[헤럴드경제=최원혁 기자] 무심코 여권에 찍은 기념 도장이 입국 거부나 여권 무효 처리의 원인이 될 수 있다는 경고가 나왔다.

5일(현지 시간) 영국 데일리메일은 페루의 마추픽추, 독일의 체크포인트 찰리 등 유명 관광지에서 여권에 찍어주는 비공식 기념 도장이 예기치 않은 불이익을 부를 수 있다고 보도했다.

실제로 일부 국가에서 이런 행위를 문서 훼손 혐의로 판단해 입국을 거부하는 사례가 있다.

영국 정부에 따르면 여권에 비공식 도장, 낙서, 얼룩, 훼손 등이 있으면 여권 손상으로 간주해 입국이 거부될 수 있다.

미국 국무부도 “기념 도장처럼 공식적이지 않은 표식 추가는 불법이므로 여권에 찍어서는 안 된다”고 명시하고 있다.

전문가들은 출국 전 여권을 점검해 낙서나 찢어진 흔적이 보이면 미리 재발급 받는 것이 낫다고 권고한다. 특히 일부 국가에서는 여권에 비공식적인 낙서가 있으면 테러 의심 또는 서류 위조 시도로 간주돼 현장에서 출국 금지는 물론 구금 조치를 당할 수도 있다.

관광업계 관계자들도 “기념 도장을 받고 싶을 경우 여권이 아닌 엽서, 메모지, 스탬프북 등에 받는 것이 안전하다”고 밝혔다.