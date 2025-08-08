[헤럴드경제=장연주 기자] 광복 80주년을 맞아 성심당이 한국조폐공사와 공동 개발한 ‘광복절빵’을 선보인다.

대전의 성심당과 한국조폐공사는 광복절빵을 한정 판매한다고 7일 밝혔다.

마들렌 4개입 한 박스로 구성된 이 빵은 성심당 전 지점에서 오는 17일까지 5000원에 구입할 수 있다.

두 기관은 지난 3·1절에도 ‘광복빵’을 선보인 바 있다. 이번에는 패키지를 아이보리색으로 리뉴얼하고, 제품명을 광복절빵으로 새로 단장했다.

앞서 광복빵은 2주 만에 1억원 어치(2만1870개)가 판매되면서 큰 인기를 끌었다.

이번 광복절빵 디자인은 광복 80주년 의미를 깊이 담아냈다. 대한민국을 상징하는 태극기와 무궁화, 성심당 마스코트 성심이가 포함됐다. 상자 안에는 현존하는 가장 오래된 ‘데니 태극기’ 브로슈어도 들어있다.

한편, 성심당과 조폐공사는 광복절빵 판매 수익금 일부를 지역경제와 일자리 창출을 위해 공동으로 후원하기로 뜻을 모았다. 두 기관은 2020년에도 코로나19로 침체된 지역경제 활성화를 위해 ‘순도 99.99’(일명 골드바빵)를 공동 개발한 바 있다.