동원훈련 일정 등 조회 가능

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 대표 모바일 애플리케이션(앱) 하나원큐를 통해 예비군 동원훈련 일정조회 서비스를 제공한다고 8일 밝혔다.

예비군 동원훈련 일정조회는 예비군 대상자가 하나원큐 앱에서 동원훈련 일정을 조회할 수 있는 서비스다. 하나은행이 참여하고 있는 행정안전부 ‘공공기관 디지털서비스 개방 사업’의 일환이다.

4분기에는 병역판정검사 일정조회 서비스도 제공할 예정이다. 병역의무자 등을 대상으로 하는 생활금융 서비스를 강화할 방침이다.

하나은행 디지털채널부 관계자는 “국가의 예비전력인 예비군 손님의 편의성을 높이기 위한 서비스”라며 “앞으로도 차별화된 생활금융 서비스를 확대하고 손님 중심의 실질적 혜택을 제공하기 위한 노력을 지속하겠다”고 말했다.

하나은행은 하나원큐를 통해 ▷소비자 권익증진을 위한 한국소비자원 ‘소비생활 안전정보’ ▷맞춤형 정부 혜택 알림서비스 ‘혜택알리미’ ▷기부문화 활성화를 위한 ‘고향사랑기부’ ▷해외여행 손님을 위한 ‘스마트 패스’ ▷정부24 전자증명서 ▷국민비서 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.