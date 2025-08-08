[헤럴드경제=양대근 기자] 아우디 공식딜러 태안모터스(대표이사 강형규, 서덕중)가 창립 20주년을 맞아, 고객 성원에 감사하는 마음을 담아 8월 한 달간 특별 고객 감사 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션 기간 동안 태안모터스 전시장에서 차량을 출고하는 모든 고객에게 차량용 청소기를 증정하며, 전시장 방문 및 상담 고객에게는 아우디 키링 또는 네임택을 제공하는 등 다양한 혜택이 마련된다. 또한, 인스타그램을 통한 온라인 경품 이벤트도 병행해 온·오프라인을 아우르는 다채로운 고객 참여 기회와 브랜드 경험을 선사할 계획이다.

태안모터스는 2006년 설립 이후 서울·인천·일산 등 수도권 핵심 거점에서 전시장과 서비스센터를 운영하며 아우디 브랜드의 프리미엄 고객 서비스를 제공하고 있다. 특히, 지난 6월에는 국내 아우디 딜러사 최초로 전 서비스센터가 산업안전보건 국제표준(ISO 45001) 인증을 획득, 글로벌 수준의 안전관리 체계를 입증하며 프리미엄 서비스의 기준을 제시했다.

또한, 태안모터스는 사회적 가치 실현에도 앞장서고 있다. 서울남부지방검찰청 장학재단을 통해 13년간 취약계층 청소년에게 장학금을 지원해왔으며, 지역 대학과 산학협력을 통해 실습 차량 기증 및 채용 연계 프로그램도 운영하는 등 지역사회와의 상생에도 지속적으로 힘쓰고 있다.

강형규 태안모터스 대표는 “창립 20주년을 맞아 고객 여러분의 변함없는 신뢰와 성원에 보답하고자 이번 프로모션을 마련했다. 앞으로도 신차 판매부터 애프터세일즈 서비스에 이르기까지, 아우디의 프리미엄 브랜드 가치를 고객에게 전달하는 종합 모빌리티 서비스 기업으로 도약하겠다”고 말했다.

한편, 태안모터스는 현재 수도권 지역에 ▲5개 전시장(남산·대치·인천·송도·일산) ▲5개 서비스센터 (개포·남산·석촌·인천·일산) ▲1개 인증 중고차 사업부를 운영하고 있다.