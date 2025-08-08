10일까지 ‘모어 댄 파라다이스 페스티벌’ 활용 제품 소개·시식기회 제공… 굿즈·경품 이벤트도

[헤럴드경제=강승연 기자] 대상 청정원의 간편식 브랜드 ‘호밍스(HOME:INGS)’가 오는 10일까지 강원도 양양 서피비치에서 ‘초간편 국물요리’를 앞세워 브랜드 부스(사진)를 운영한다고 밝혔다.

호밍스는 여름 휴가철을 맞아 ‘2025 모어 댄 파라다이스 페스티벌’이 열리는 양양 서피비치를 이벤트 장소로 낙점했다. 하조대 마을 전체를 무대로 활용하는 이색 해변 축제다. 하루 2만명 이상의 방문객이 찾을 것으로 예상된다.

호밍스는 ‘1인 1메뉴’로 즐길 수 있는 ‘초간편 국물요리’의 강점을 알린다. 국물취향존, 브랜드존, 테이스팅존, 이벤트존 등 4개 공간으로 구성했다. 청정원 네이버 브랜드스토어에서 초간편 국물요리 제품 ‘찜하기’ 인증 후 누구나 입장할 수 있다. 방문 인증 게시물을 올리면 굿즈를 증정한다.

박종섭 대상주식회사 마케팅실장은 “강원도의 시원한 바닷가에서 취향대로 맛보는 호밍스 국물요리와 함께 특별한 여름휴가를 즐겨보길 바란다”고 말했다.

한편 ‘초간편 국물요리’는 청정원의 맞춤형 전처리 기술과 농축 조미기술을 적용해 기존 국물 간편식의 한계점을 보완한 제품이다. 해동 없이 180초면 누구나 손쉽게 전문점 수준의 국물 요리를 완성할 수 있다.