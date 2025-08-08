아비커스 ‘하이나스 컨트롤’ 연이어 수주 선박 최적 항로 및 속도 운항 지원 글로벌 자율운항 선박 시장 330조 성장 전망 정기선 수석부회장 미래 먹거리로 주목 자율운항 3단계 상용화 목표

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대의 선박 자율운항 전문 자회사인 아비커스가 올 들어 비상하고 있다. 올해는 20척이 넘는 상선에 인공지능(AI) 기반의 자율운항 설루션 ‘하이나스 컨트롤’을 공급하는 계약을 맺었다. 정기선 HD현대 수석부회장이 그룹 미래 먹거리로 자율운항 선박을 점찍은 만큼 아비커스는 기술 고도화에 속도를 낼 것으로 예상된다.

8일 업계에 따르면 아비커스는 금년 상선 25척에 하이나스 컨트롤을 공급하는 계약을 맺었다. 지난해 상선 부문 전체 실적(15척)을 일찌감치 뛰어넘었다.

하이나스 컨트롤은 각종 항해 장비, 센서로부터 제공된 정보를 융합해 선박이 최적 항로 및 속도로 운항할 수 있도록 안내하는 시스템이다. 국제해사기구(IMO)의 자율운항 기준 중 2단계(일부 원격제어)에 해당된다. 최적 항로를 알려주는 만큼 하이나스 컨트롤이 도입된 선박은 이산화탄소 배출 저감 효과를 누릴 수 있다.

아비커스는 지난해부터 상선 부문 하이나스 컨트롤 수주를 본격적으로 시작했다. 성과는 일찌감치 나타나고 있다. 아비커스는 지난 5월 고려해운과 하이나스 컨트롤 공급 계약을 체결했다. 고려해운이 운영하는 상선 10척에 하이나스 컨트롤이 도입되는 것이 골자다.

지난달에는 현대글로비스의 자동차 운반선(PCTC) 7척에 하이나스 컨트롤을 적용하는 계약을 맺었다. PCTC에 자율운항 설루션이 공급되는 건 이번이 처음이다. 아비커스는 내년 상반기까지 현대글로비스에 하이나스 컨트롤 관련 하드웨어·소프트웨어를 공급할 계획이다.

아비커스는 연이은 수주로 글로벌 자율운항 선박 설루션 시장에서 입지를 넓힐 수 있게 됐다. 그동안 자율운항 선박 기술은 노르웨이 콩스버그, 영국 롤스로이스 마린 등 유럽이 주도했다. 아비커스는 시장에서 후발주자로 분류되지만, 수주 실적을 쌓아올리면서 과거보다 존재감이 커졌다는 평가를 받고 있다.

HD현대는 2020년 아비커스를 출범했다. 인력 부족과 AI 발달로 성장 가능성이 큰 글로벌 자율운항 선박 시장의 주도권을 일찌감치 차지하기 위해서다. 업계에 따르면 글로벌 자율운항 선박 시장은 2030년 330조원까지 확대될 전망이다.

정기선 HD현대 수석부회장도 아비커스의 자율운항 선박 설루션에 큰 관심을 갖고 있다. 과거 HD현대가 세계 최대 IT 전시회인 CES에 참가했을 당시 그룹 신사업으로 자율운항 선박을 소개했을 정도다.

아비커스는 수주 확대는 물론 시장에서의 입지를 굳히기 위해 기술 개발에 더욱 집중할 것으로 관측된다. 현재의 2단계를 넘어 3단계 시스템을 상용화하는 것이 목표다. 3단계 시스템은 선원이 선박에 탑승하지 않고 원격 제어가 가능한 기술이다. HD현대는 최근 아비커스 유상증자에 참여해 130억원을 출자하기로 결정하는 등 아비커스 성장을 지원하고 있다.

다른 국내 조선사들도 자율운항 기술 개발에 속도를 내고 있다. 삼성중공업은 지난해 말 자율운항 실증선박 ‘시프트 오토’를 선보였다. 자율운항 기술 고도화를 위해 건조된 시프트 오토는 다른 배와의 충돌 회피, 저궤도 위성통신 등 다양한 기능을 실증하게 된다. 한화오션은 자율운항 기술 확보를 목표로 연구개발을 진행하고 있다.