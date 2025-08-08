롯데월드 부산은 ‘부스터’ 물놀이축제

[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데월드가 물놀이·민속체험 등 총천연색 여름 놀거리에 2억원이 걸린 베팅 투표 까지 다채로운 콘텐츠로, 조금은 선선해진 막바지 여름사냥에 나섰다.

롯데월드 어드벤처는 오는 31일(일)까지 총 2억원 상당의 해외여행 지원금이 걸린 ‘어트랙션 월드투어 : 최애 어트랙션 투표하고 세계여행 가자’를 진행한다.

후렌치 레볼루션, 스페인해적선, 파라오의 분노, 아트란티스, 후룸라이드, 풍선비행 총 6개의 후보 어트랙션 중 가장 선호하는 어트랙션에 기표하는 이벤트로, 어드벤처 1층 기프트샵 ‘로티스 엠포리움’ 앞 기표소에서 오전 11시부터 오후 7시까지 하루에 1회 참여 가능하다. 오는 9월 12일(금)에는 당첨자를 공개한다.

1위 어트랙션에 투표한 응모자 중 10명, 2위 어트랙션에 투표한 응모자 중 6명, 3위 어트랙션에 투표한 응모자 중 4명 총 20명을 추첨해 당첨자 한 명당 1000만 원씩 총 2억 원의 상당의 여행지원금을 제공한다.

롯데월드엔 민속박물관이 있다. 8월 한달 간 초등학생 대상 특별 교육프로그램을 진행한다. ‘왁자지껄! 살아있는 박물관’은 민속박물관 학예사와 함께 한국사 전 시대의 해설을 들으며 워크북 활동을 진행하고, 역사 속 인물 슈링클스 키링도 만들어보는 세션이다.

‘유물 속 십이지신 이야기’는 역사 속 유물에서 열두 동물 띠를 찾아보고 나만의 십이지신 미니 가방까지 만들 수 있는 프로그램이다. 이외에도 삼국통일 이야기와 함께하는 퀴즈 미션 ‘킹메이커’, 조선의 과학문화를 알아보는 ‘장영실의 비밀가방’ 등을 운영한다.

17일(일)까지 여름 시즌 전통공예 체험교실도 운영한다. 개인 혹은 단체 모두 즐길 수 있는 프로그램으로, 참가자들은 원하는 상품을 선택해 직접 만들어볼 수 있다. 이번 체험교실에는 기존의 십이지신 커피박 키링, 도어벨, 거문고 등 7종의 상품에 여름을 맞아 전통 부채와 자개 머리핀 신규 2종이 추가되었다.

롯데월드 어드벤처 부산은 23일(토), 참여형 물놀이 페스티벌 ‘아쿠아부스터(AQUA BOOSTER)’를 진행한다. 이번 행사는 낮과 밤으로 나뉘어 가족 단위 방문객부터 MZ세대까지 모두가 즐길 수 있다.

낮 행사 ‘아쿠아데이’는 오후 2시, 로얄가든 분수광장에서 쿨링 퍼레이드와 함께 시작된다. 개그맨 출신 MC의 진행과 함께 등장하는 DJ 빌런들, 그리고 빌런을 물리치는 참여형 물총 배틀이 열린다.

이어지는 레크리에이션 시간에는 치어리딩 공연, 보드게임, 포토타임 등 다양한 체험 콘텐츠가 준비되어 있다. DJ 물총 배틀도 상시 운영된다.

오후 6시부터는 가든스테이지에서 ‘아쿠아나이트’가 펼쳐진다. 퍼포먼스 모델팀 ‘ELICK’과 치어리더 팀이 댄스 공연으로 분위기를 달군 뒤, 양 팀이 맞붙는 팀 대항 물총 배틀이 본격적으로 시작된다.

마지막으로 인기 걸그룹 VIVIZ(비비지)가 하이라이트를 장식하며 여름밤을 화려하게 마무리할 예정이다.

롯데월드 아쿠아리움은 이달의 생물인 샌드타이거샤크를 테마로 전시와 체험을 진행한다. 우선, 지하 2층 메인수조에서는 매주 금요일과 주말 및 공휴일 일 2회(오후 12시 30분, 오후 3시 30분) ‘샤크&레이 먹방쇼 시즌2’가 열린다.

상어와 가오리의 ‘먹방’ 배틀을 UFC 콘셉트로 재치있게 풀었다. 체급, 주무기 등 설명이 이어진 후 먹이를 먹는 모습을 관찰한다.

8월 한달 간 특별 운영하는 콘텐츠도 있다. 해양생물 테마의 다양한 체험 상품을 만들 수 있는 지하 2층 플레이존에는 상어 무드등과 상어 이빨 키링 상품이 추가되었다. 고객이 직접 만드는 샌드타이거샤크 팝업카드를 받을 수 있다.