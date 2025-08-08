재활보건실·그룹운동·사회참여 등

[헤럴드경제=손인규 기자] 마포구(구청장 박강수)가 장애인의 건강한 일상 회복을 돕기 위해 ‘2025년 지역사회 중심 재활사업’을 추진하고 있다고 밝혔다.

마포구는 ▷재활보건실 상시 운영 ▷그룹 재활운동 ▷사회참여 프로그램 등 세 가지 축을 중심으로 건강 자립과 삶의 질 향상을 위한 다양한 활동이 진행 중이다.

먼저, 서강보건지소 재활보건실은 마포구에 거주하는 등록장애인을 대상으로 연중 상시 운영한다. 근력 강화, 관절 가동 범위 증진, 보행 훈련 등을 포함한 재활운동과 통증 치료를 제공한다.

이와 함께, 장애 후유증 예방 및 신체 기능 회복을 위한 ‘그룹 재활 프로그램(슬기로운 재활교실)’도 매월 1회 운영되고 있다.

올해 그룹 재활 프로그램은 12월까지 매월 1회 추가 운영될 예정이며, 관심 있는 주민은 서강보건지소로 문의하면 된다.

사회참여 확대를 위한 체험활동도 눈에 띈다. 기존에 운영된 아로마테라피와 원예 프로그램에 이어, 최근에는 재활레크리에이션 프로그램이 도입됐다. 놀이와 운동을 결합한 수업을 통해 참가자들은 자연스럽게 근력 향상과 집중력 강화 효과를 볼 수 있다.

박강수 마포구청장은 “마포구는 앞으로도 장애인의 건강권을 보장하고 지역사회에서 자립할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.