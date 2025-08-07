[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시와 대구전통시장진흥재단은 오는 8일과 9일 이틀동안 ‘2025 칠성야시장 야맥 페스티벌’을 칠성 야시장에서 개최한다교 7일 밝혔다.

올해로 네 번째를 맞는 이번 행사는 8일 오후 6시 개막식을 시작으로, 보이는 라디오, 어쿠어스틱 버스킹, 마술쇼, 수박 서리게임 등 다양한 이벤트로 진행한다.

또 더위를 식혀줄 물풍선 던지기, 비누방울 놀이터 등의 체험 프로그램과 맥주 2+1 행사도 마련했다.

칠성야시장은 현재 12명의 개성 넘치는 매대 운영자들이 참여해 오코노미야끼, 순대삼겹보쌈, 닭꼬치, 와플 등 다양한 메뉴를 제공하며 방문객들의 입맛을 사로잡고 있다.

여기에 칠성종합시장 연합회가 운영하는 ‘칠성야맥’이 더해져, 칠성야시장만의 독특한 활기와 매력을 더하고 있다.

대구시는 야시장 방문객들이 쾌적하고 특별한 경험을 할 수 있도록 매년 환경정비와 시설개선을 꾸준히 추진하고 있다.

올해는 노후화된 전선을 철거하고 야시장 내 주요 기둥 2곳에 별을 모티브로 한 디자인 조명을 설치해 한층 감성적인 야간 분위기를 연출하고 있다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “칠성야시장 야맥페스티벌은 맛있는 메뉴와 다양한 문화공연, 체험 이벤트가 어우러진 야시장 대표 축제”라며, “많은 시민과 관광객이 함께 모여 무더위를 잊고 즐거운 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.