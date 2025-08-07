[헤럴드경제=김성훈 기자] 공무원들이 미성년자를 상대로 성범죄를 저지른 사실이 잇따라 발각되고 있다.

경북 안동경찰서는 7일 미성년자 의제추행 등 혐의로 경상북도 소속 7급 공무원 A(30대) 씨를 구속했다.

A 씨는 지난 6월 22일부터 지난달 3일까지 3차례에 걸쳐 SNS에서 알게 된 여중생 3명에게 술을 사주거나 담배를 제공해주는 대가로 접근해 가슴을 만지거나 입을 맞춘 혐의를 받는다.

학생들이 먼저 ‘술을 먹고 싶다’고 SNS에 글을 올리면 A 씨가 접근하는 방식으로 범행이 이뤄졌다.

피해 학생의 보호자가 신고해 범행이 발각됐다.

앞서 지난달에는 충북 충주시의 6급 공무원 B(55) 씨가 미성년자를 9차례 성폭행하고 학대한 사실이 드러나 구속기소됐다.

B 씨는 지난 1~3월 경기도 부천 원미구의 한 아파트에서 미성년자 C 양을 9차례 성폭행한 혐의를 받는다. 그는 카카오톡 오픈채팅으로 알게 된 피해자에게 자신을 ‘아빠’라고 부르라 하는 등 친밀함을 쌓고 범행했다.

또 지난달 26일에는 충북 충주경찰서 A 경장(30대)이 충주 시내 한 모텔에서 SNS를 통해 알게 된 10대 여중생과 성관계를 해 미성년자 의제강간 혐의로 구속됐다.

또 지난해에는 세종시의 전직 공무원이 SNS를 통해 미성년자들에게 접근해 담배를 대신 사주거나 현금을 대가로 유사성행위를 시킨 혐의로 기소돼 징역 7년을 선고받은 바 있다. 그는 2022년에도 13세 아동을 간음유인한 죄로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 뒤 공직에서 해임되고 집행유예 중인 상태에서 범행을 또 저질렀다.

지난해 9월에는 제주도청 소속 30대 공무원이 SNS에서 만난 미성년자를 상대로 성매매를 했다가 붙잡힌 바 있다.