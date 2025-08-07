과기부 ‘2025년 블록체인 공공분야 집중사업’ 공모 선정 블록체인 기반 배터리 여권 플랫폼 구축

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 7일 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 주관하는 ‘2025년 블록체인 공공분야 집중사업’ 공모에 최종 선정됐다고 밝혔다.

블록체인 공공분야 집중사업은 공공서비스 영역에서 블록체인 기술의 파급력이 높은 분야를 발굴·개발하는 사업이다. 시는 지난해 11월 ‘블록체인 기반 배터리 여권 플랫폼 구축’을 제안해 사업자로 선정됐다.

‘배터리 여권 플랫폼’은 블록체인을 기반으로 전기차 배터리 정보 데이터를 수집·저장·관리하고 데이터의 신뢰성을 보증하는 여권을 발급함으로써 배터리 관련 정보의 투명성을 높이는 것을 목적으로 하는 시스템이다.

플랫폼은 ▷블록체인 시스템 ▷배터리 여권 시스템 ▷데이터 제공 시스템의 개발·연계를 통해 구축된다. 시는 플랫폼 구축을 위해 국비 26억원 등 총 34억6000만원을 투입한다.

이번 공모 선정으로 시는 지역 내 전기차를 대상으로 배터리 전주기 데이터 이력을 관리하고 이를 통해 배터리 유통·거래 체계 기반을 마련하는 등 배터리 순환 생태계를 조성할 계획이다.

박형준 부산시장은 “이번 사업을 통해 지역 특화 배터리 여권 플랫폼의 선도적 모델을 구축하게 될 것”이라며 “지역 내 배터리 관련 기업들의 경쟁력을 확보하고 나아가 배터리 관련 데이터 통합 관리의 거점 지역이 되도록 산업 생태계를 강화하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.