[헤럴드경제=함영훈 기자]제주 서귀포시 한라산 중산간 기슭에 자리한 기린빌라리조트가 오는 9월 6일(토), 초등학생을 대상으로 하는 ‘원-데이 키즈 캠핑 체험’ 이벤트를 개최한다.

이번 행사는 본격적인 가을로 접어드는 9월, 야외 활동에 적합한 시기에 맞춰 자연 속 체험과 놀이 중심의 프로그램으로 구성됐다. 참가 대상은 초등학교 3~6학년(만 10세~13세)이며, 하루 동안 숲 해설, 생존수영 기반의 아쿠아 게임, 캠핑 체험, 캠프파이어 등 다양한 활동을 경험할 수 있다.

행사는 오전 9시부터 오후 7시 30분까지, 기린빌라리조트 내 ‘기린캠프랜드 라운지’와 수영장, 숲 일대에서 진행된다.

오전에는 숲 해설사와 함께하는 숲 놀이, 이어지는 아쿠아 게임을 통해 물놀이와 생존 수영 개념을 배울 수 있으며, 오후에는 참가 아동들이 직접 텐트를 설치하고 다과 및 휴식을 즐기는 캠핑 체험이 이어진다. 마무리는 자연 속에서의 미니 캠프파이어로 감자와 마시멜로우를 구워먹는 활동이 마련돼 있다.

참가비는 1인 5만원이며, 제주도민은 특별가 4만원으로 참여할 수 있다. 프로그램 당일 기린빌라리조트 숙박을 원하는 보호자에게는 객실료 15만원 할인 혜택도 제공된다.

리조트 관계자는 “한라산 숲속이라는 지리적 장점을 살려 아이들이 자연을 가까이에서 경험하고, 도심에서 접하기 어려운 야외 활동을 안전하게 즐길 수 있도록 기획했다”며 “자연과 함께하는 하루 속에서 아이들의 감성과 자립심을 키울 수 있는 특별한 시간이 될 것”이라고 말했다. 보호자 동반 없이 아이들만 참여하는 프로그램으로, 식사와 음료는 아동에게만 제공되며, 보호자는 다른 곳을 여행하다 시작 및 종료 시 픽업하면 된다.