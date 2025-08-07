특검, 결국 김 여사 구속 방침 구속영장에 3가지 혐의 적시 尹 체포는 재시도했으나 실패 “집행 과정 부상 우려로 중단”

[헤럴드경제=이영기 기자] 김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 김 여사를 겨냥해 구속영장을 청구했다. 여기엔 구체적인 범죄 혐의 3가지가 적시됐다.

오정희 특검보는 7일 오후 브리핑에서 “오후 1시21분 김건희 씨에 대한 구속영장을 청구했다”며 “죄명은 ▷자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 ▷정치자금법 위반 ▷특정 범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재)이다”고 밝혔다.

오 특검보는 ‘(김 여사가) 구속 영장의 요건을 충족했냐’는 질문에 “일반론적으로 요건 충족한다고 판단하는 것”이라고 설명했다. 구속 영장은 통상 ▷증거 인멸과 도주 우려 ▷범죄의 중대성 등이 인정될 때 검찰이 청구하고 법원이 발부한다. 특검은 이런 지점들이 인정될 것으로 해석한 것으로 보인다.

尹 체포는 또다시 실패…진실게임 형국

특검팀은 윤석열 전 대통령을 조사실에 앉히기 위해 의왕 서울구치소를 찾아가 체포영장을 재집행했지만 무산됐다. 이날은 특검이 법원으로부터 발부받은 체포영장의 효력이 만료되는 날이다. 특검은 예고한 대로 교도관들을 통해 물리력을 활용해 윤 전 대통령을 체포하려고 했으나 역시 강력한 저항에 속수무책이었다.

오 특검보는 “교정시설 기동순찰팀(CRPT) 요원을 포함해 교도관 10여명이 체포 영장을 집행했다. 체포에 필요한 최소한의 물리력을 사용했다”며 “부상의 위험이 있다는 현장 보고가 있어서 집행을 중단했다”고 설명했다.

이어 오 특검보는 “그다음에 집행 현장에서 변호인과 면담하겠다고 해서 이를 허용했다”며 “그런데 오늘 변호인이 출입할 수 없는 곳에 변호인이 들어와 있는 상황이 있어서 경위에 대해서 확인하고 있다”고 덧붙였다.

윤 전 대통령의 변호인단은 이날 오후 기자회견을 열고 특검의 체포영장 집행 시도를 ‘완력을 사용한 무리한 시도’였다며 반발했다. 법률대리인단 소속의 배보윤, 송진호 변호사는 “젊은 사람 10여명이 달라붙어 (의자에) 앉아 있는 윤 전 대통령을 양쪽에서 팔을 끼고 다리를 붙잡고 그대로 들어서 차에 탑승시키려 했다”고 말했다.

이들은 “윤 전 대통령이 땅바닥에 떨어지는 사태도 발생했다. 허리를 의자 다리에 부딪치기도 했다”고 전하면서 윤 전 대통령이 오전 11시에 의무실에 가 진료를 받았다고 설명했다.

전직 대통령에 대한 체포영장 집행을 두고 특검과 변호인들 간의 ‘진실 게임’이 벌어지는 형국. ‘전직 대통령에게 선 넘지 말아야’한다는 변호인단의 반응을 두고 오 특검보는 “집행과 관련해 법원이 적법하게 발부한 영장을 피의자 수감 상황까지 고려해서 적법하게 집행했다”고 강조했다.