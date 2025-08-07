본지, 서울연구원 ‘서울시민 배뇨장애 현황 및 관리방안’ 입수 10년간 배뇨장애 환자 2.1배 증가…60대 이상은 2.4배 증가 의료급여 수급자 중 배뇨환자 14.7%, 비수급자 6% 두 배 이상

[헤럴드경제=박병국 기자] 소변을 누는데 어려움을 겪고 있는 60대 이상 서울 시민들이 10년 전에 비해 2배 이상 늘어난 것으로 나타났다. 배뇨장애 남성의 비율은 여성을 압도했다. 특히 취약계층의 배뇨장애 환자 비중이 컸다. 쉽게 털어놓을 수 없는 질환인 만큼 서울시 보건당국의 체계적인 관리 필요성이 제기된다.

헤럴드경제가 강석주 서울시의회 저출생·고령사회 특별위원회 위원장을 통해 입수한 서울연구원의 연구용역 ‘서울시민 배뇨장애 현황 및 관리방안’에 따르면 2023년 서울시민 중 배뇨장애로 병원을 방문한 사람은 42만5784만명으로 10년전인 2014년 21만7910명에 비해 2.1배 늘어났다. 배뇨환자 비중도 3.0%에서 6.2%로 크게 증가했다. 배뇨장애는 소변을 볼 때 나타나는 다양한 배뇨 이상 증상을 통하는 것으로, 주요 배뇨장애 질환으로는 남성은 전립선 비대증, 여성은 요실금 및 과민성 방광 등이 있다.

이 연구은 강석주 위원장의 의뢰로 서울연구원과 대한노인비뇨의학회가 지난 1년간 진행한 것이다. 2014년~2023년 서울시에 거주중인 서울시민 941만명에 건강보험공단 진료기록 분석과, 지난 3월 방문간호사 간담회, 설문조사 등이 실시됐다. 서울시민만을 대상으로 배뇨장애 연구가 진행된 것은 처음이다.

연구 자료를 보면 60대 이상의 배뇨장애 환자는 전체 평균을 웃돌며 가파르게 증가하고 있다. 2013년 10만6397명이었던 60대 이상 배뇨장애 환자수는 2024년에는 25만7964명으로 2.4배 이상 늘었다. 연령대별로는 80대 환자는 1만9256명에서 6만3548명으로 3.3배 가장 많이 증가했으며, 60대 환자도 3.4만2643명에서 9만9907명으로 2.3배 늘어났다. 70대 환자는 2.1배 증가했다. 59세 이하의 환자수도 증가하는 추세를 보였지만 고령층에 비해서는 증가율이 낮았다.

눈에 띄는 점은 10년만에 남성 배뇨환자수가 여성을 넘어섰다는 것이다. 2014년만해도 남성 배뇨환자수는 10만5973명 3.0%로 여성 11만1937명 3.1%보다 적었다. 하지만 남성 배뇨환자수는 매년 늘어나며 2016년 13만5787 3.9%로, 여성(13만437명 3.6%) 환자수를 처음으로 넘어선 뒤, 그 차이는 매년 벌어지고 있다. 2023년 기준으로 남성 배뇨환자수는 23만6018명 7.1%로 18만9766명을 압도한다. 비율도 7.1%로, 여성 5.4%보다 1.7%포인트 더 많다.

배뇨장애 환자가 늘면서 국민건강보험공단이 지급하는 급여비용도 늘고 있다. 2023년 서울에서 지출된 급여비용은 2389억8800만원으로 2014년 827억9400만원에 비해 1560억원(2.9배) 증가했다. 남성 환자를 대상으로 지급된 급여비용 역시 2016년 이후부터 여성보다 많아졌다.

저소득층의 배뇨장애 환자 비율도 높았다. 2023년 기준으로 서울 전체 의료급여 수급자중 배뇨장애 환자는 비율은 14.7%로, 비수급자 6%에 비해 2.5배 높은 것으로 나타났다. 의료급여는 생활이 어려운 저소득층에게 의료비를 지원하는 제도다.

25개 자치구별로도 큰 차이가 있었다. 2023년 기준으로 노원구(10.3%), 강북구(10.3%), 중랑구(9.4%) 등 강북권에 배뇨환자가 집중됐고, 강서구(8.9%)와 동대문구(7.6%), 은평구(7.6%), 금천구(7.9%)도 배뇨환자가에 많았다. 서초구(2.5%), 강남구(4.7%), 송파구(3.1%) 등 강남3구는 자치구중 배변 환자가 가장 적었다.

연구원은 “배뇨장애 증상 설문 결과, 다수의 응답자가 병원진료가 필요한 중증도 이상 수준으로 분류됐으나 중증 환자 중 약 3명중 1명은 병원을 방문한적이 없다고 응답했다”며 “이들 대부분은 배뇨장애의 예방 및 관리 방법에 대해 전혀 인지 하지 못하고 있었다”고 설명했다. 그러면서 “이들은 거동이 불편하거나, 의료비 부담, 수치심 때문에 병원방문이 필요한 수준임에도 불구하고 배뇨 장애를 관리하지 못하고 있다”고 말했다.

연구진은 공중보건 향상과 건강 형평성 제고, 복지사각 지대 해소를 위해 배뇨장애에 대한 체계적이고 선제적인 정책적 개입이 요구된다고 제언했다.

연구진은 “인구 고령화에 따라 배뇨장애 관련 의료비·복지비 부담이 가중될 수밖에 없기 때문에, 선제적 개입을 통해 질병 예방이 필수”라며 “배뇨장애는 직접적 사망을 유발하지 않더라도, 우울증, 낙상, 외부활동 회피 등 2차적 건강 악화를 유발할 수 있어사회적 고립 예방을 위해 관리 필요하다”고 말했다. 특히 “건강보험 및 설문조사 분석 결과 의료급여수급자 등 취약계층에서 배뇨장애 유병률이 더 높음에도 불구하고, 실제 진료율과 관리인식은 낮은 실정”이라며 “기저귀 의존도도 의료급여 수급자 및 차상위계층에서 더 높다”고 설명했다.

연구진은 ▷배뇨환자 발굴 ▷의료비 지원 ▷비대면 진료교육 지원 등을 통한 서울시의 지원강화가 필요하다고 강조했다.

강석주 위원장은 “연구 설문조사 결과, 홍보와 교육이 중요한 요인으로 나타난 만큼 효과적인 전달체계에 대한 고민이 필요하다”며, “배뇨장애의 예방과 관리를 위한 컨트롤타워 역할을 수행할 센터의 설립도 검토할 필요가 있다”고 강조했다.