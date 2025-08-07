7일 이사회서 3자배정 유상증자 영구채 발행하기로 무상감자 등 자본확충 안건도 의결

[헤럴드경제=김성우 기자] 티웨이항공이 재무구조 안정화를 위한 대규모 자본확충 방안을 공식 확정하고 소액주주 보호에 방점을 둔 ‘무할인’ 증자를 추진한다고 밝혔다.

티웨이항공은 7 일 열린 이사회에서 총 2000억원 규모의 자본확충과 재무구조 개선을 위한 ▷제3자배정 유상증자 ▷무상감자 ▷영구채 발행 등 세 가지 안건을 의결했다.

이번 자본확충에는 대명소노그룹이 할인 없는 시가 기준으로 1100억원 규모의 제3자배정 유상증자에 참여한다. 일반적으로 제3 자배정 유상증자는 시가 대비 최대 10%까지 할인된 가격으로 발행되어 기존 주주의 지분가치 희석이 우려 되지만 티웨이항공은 소액 주주를 포함한 기존주주의 권익보호를 위해 할인 없이 시가 기준으로 증자를 진행한다.

또한 티웨이항공의 주당 액면가를 500원에서 100원으로 줄이는 액면감액 방식의 무상감자를 통해 납입 자본금을 줄이고 자본잠식률 개선을 도모할 계획이다. 이는 기존 주주들의 주식 수나 지분율에 영향을 미치지 않는다.

이와 함께 티웨이항공은 900억원 규모의 영구채 발행도 병행한다. 회계상 자본으로 분류되는 영구채 발행은 부채 부담은 줄이고 자본확충 효과를 얻을 수 있다. 티웨이항공은 이를 통해 중·장기적인 성장 기반을 이어 간다는 각오다.

티웨이항공은 이번 자본확충에 대해 “티웨이항공의 지속적인 성장 기반 마련과 기존 주주들의 이익을 최우선으로 고려한 결정”이라며 “세 가지 조치를 병행함으로서 자본구조 개선 효과가 극대화될 것”이라고 전했다.

이어 “대명소노그룹 또한 티웨이항공의 장기적인 기업가치 제고를 위해 이번 자본확충에 참여했으며 이는 티웨이항공에 대한 전폭적인 지원 의지를 반영한 것”이라며 “앞으로도 투명한 정보 공개와 책임 있는 경영을 통해 주주들과 시장의 신뢰에 보답해 나가겠다”고 밝혔다.