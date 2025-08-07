10대 소비 데이터 기반 혜택 설계 실적조건 낮추고 방과후시간 혜택↑

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한카드가 중·고등학생의 소비 데이터에 기반한 맞춤형 혜택을 담은 10대 특화 금융상품 ‘신한카드 처음 체크’를 출시했다고 7일 밝혔다.

신한카드는 해당 카드를 기획하는 과정에서 10대의 소비 성향을 반영하는데 주안점을 뒀다. 10대의 소비 수준을 고려해 혜택 제공을 위한 전월 실적을 일반 체크카드 상품 대비 낮은 10만원으로 설정하는 한편, 만 12-19세 고객들이 주로 이용하는 방과 후 오후 4~8시에 추가 적립 혜택을 제공해 체감 혜택을 높였다. 신한카드 10대 고객들이 가장 활발하게 결제하는 소비 시간대 데이터 분석을 기반으로 한 것이다.

먼저 ‘신한카드 처음 체크’는 학습 활동과 밀접한 독서실·도서·문구 업종 이용시 5% 적립 혜택을 제공한다. 신한카드의 소비 데이터로 분석한 청소년 고객의 고빈도 이용 업종인 편의점(GS25·CU·세븐일레븐)과 패스트푸드, 카페(투썸플레이스·이디야·메가MGC커피·파리바게뜨·배스킨라빈스) 업종에서는 기본 5% 적립에 방과후 오후 4~8시 2% 추가 적립을 더해 이용금액의 최대 7%를 적립해준다.

청소년들이 많이 이용하는 포토부스, 온라인 쇼핑 관련 혜택도 주목할 만하다. 인생네컷, 포토이즘 등 인기 포토부스를 포함한 사진관 업종에서 5000원 이상 이용시 1000마이신한포인트를 증정한다. 지그재그·무신사·올리브영 등 쇼핑몰에서 1만원 이상 이용한 고객에게는 3000 마이신한포인트를 제공한다. 사진관 혜택은 월 1회, 연 2회까지, 쇼핑 혜택은 월 1회, 연 3회까지 제공된다.

카드 출시를 기념해 이달 말까지 다양한 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간동안 ‘신한카드 처음 체크’를 발급한 고객은 최대 5만 마이신한포인트를 받을 수 있는 룰렛 이벤트에 참여할 수 있다. 또한 이벤트 기간 동안 이벤트에 응모하고 해당 카드로 10만원 이상 이용한 고객에게는 ▷닌텐도 스위치2(1명) ▷iPad 11(2명) ▷캐논 셀피 CP1500 포토프린터(3명)를 추첨을 통해 증정한다.

카드 서비스 및 이벤트와 관련한 자세한 내용은 신한카드 홈페이지와 SOL페이 앱을 통해 확인 가능하다. 신한카드 관계자는 “10대 학생들이 가장 많이 이용하는 업종에서 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 상품을 설계했다”며 “앞으로도 10대 고객의 소비 라이프스타일에 기반한 맞춤형 금융 서비스를 통해 차세대 주력 고객의 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.