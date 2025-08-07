2분기 매출 11조4177억원, 영업익 4768억원 석화 영업손실 904억원 “신증설 사업 정상화 통해 수익성 개선 노려” 에스테틱 사업 2000억원에 매각

[헤럴드경제=한영대 기자] LG화학은 올해 2분기에 연결기준 매출 11조4177억원, 영업이익 4768억원을 기록했다고 7일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 6.7% 감소했으나 영업이익은 21.5% 증가했다.

사업 별로 살펴보면 석유화학 부문은 매출 4조6962억원, 영업손실 904억원을 기록했다. 미국 관세 분쟁과 중동 정세 불안 등에 따른 구매 관망세 지속 및 부정적 환율 효과로 적자가 지속됐다. 3분기는 북미, 아시아 등 주요 제품의 신증설 사업 정상화를 통해 수익성 개선을 노릴 계획이다.

첨단소재부문은 매출 1조605억원, 영업이익 709억원을 기록했다. 정책 불확실성에 따른 구매심리 위축으로 전지재료 출하는 감소했지만, 전자소재와 엔지니어링소재의 고부가 제품 매출은 견조했다. 3분기는 인플레이션 감축법(IRA) 보조금 조기 종료 여파로 전기차용 전지재료 수요 둔화가 전망된다.

생명과학부문은 매출 3371억원, 영업이익 246억원을 기록했다. 백신과 항암, 자가면역질환치료제 등 주요 제품의 매출이 견조했다. 3분기는 희귀비만치료제 라이선스아웃 잔여 계약금 수취로 매출과 영업이익 증가가 전망된다.

자회사 에너지솔루션은 매출 5조5654억원, 영업이익 4922억원을 기록했다. 고객사의 보수적인 재고 정책 기조가 지속되며 매출은 감소했지만, 북미 생산 비중 확대에 따른 제품 믹스 개선으로 흑자 달성에 성공했다.

자회사 팜한농은 매출 2424억원, 영업이익 125억원을 기록했다. 작물보호제, 종자 등 주요 제품의 매출은 견조했으나 원료가 상승으로 전년 대비 수익성은 하락했다. 하반기는 계절적 요인으로 매출 감소가 예상되나, 작물보호제 매출 확대로 전년 대비 수익성은 개선될 전망이다.

차동석 LG화학 최고재무책임자(CFO) 사장은 “2분기는 미국 관세 분쟁과 중동 정세 불안에 따른 글로벌 수요 약세, 전기차 보조금 조기 종료를 앞둔 고객사들의 보수적인 재고 운영 등으로 어려운 경영환경이 지속됐다”고 설명했다. 이어 “향후 선제적인 사업·자산 효율화, 고성장·고수익 사업 중심의 포트폴리오 재편 등을 통해 견조한 중장기 성장성을 유지해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

한편, LG화학은 이날 생명과학사업본부 내 에스테틱 사업을 사모펀드(PEF) 운용사인 VIC파트너스에 2000억원에 매각한다고 공시했다.

LG화학은 이날 실적 콘퍼런스콜에서 매각 배경에 대해 “3대 신성장 동력 외에 주력 미래 산업과 시너지가 제한적인 사업에 대해서는 포트폴리오 재점검을 지속하고 있다”며 “의약품 중심의 국내 및 아시아 사업 강화와 글로벌 항암 신약 개발 핵심 역량을 집중하기 위해 에스테틱 사업 매각을 결정하고 추진했다”고 설명했다.