윤재관 “법집행 예외는 없다” “일반접견도 무기한 금지해야”

[헤럴드경제=강문규 기자] 윤재관 조국혁신당 수석대변인은 7일 구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령을 체포하려는 특검팀의 시도가 거듭 무산되고 있는 것에 대해 “비록 V0는 김건희였다지만, 일국의 검찰총장을 지냈고, 명색이 대통령으로 불리웠던 자가 조사와 체포영장 집행을 연이어 거부한 것은 사람이면 할 수 없는 진상짓이자 난동”이라고 강력 비판했다.

윤 수석대변인은 이날 논평을 통해 “특검은 즉시 체포영장을 재발부 받아 신속하고 엄정하게 집행하여 법의 엄정함, 법 집행에 예외는 없다는 상식을 새삼 확인해야 한다”며 “체포영장 집행을 포기하면 최악의 선례를 남기는 것이며, 다른 수용자의 모방 행동을 막을 방법 없을 것”이라고 밝혔다. 윤 전 대통령은 이날에도 특별검사팀의 영장 집행을 완강히 거부해 무산시켰다. 지난 1일 첫 체포영장 집행이 불발된 이후 두 번째 체포 실패다.

윤 수석대변인은 이와 관련해 “법무부와 교정당국은 형사사법시스템을 처참히 무너뜨린 괴물에게 법이 허용한 모든 조치를 즉각 검토해 시행해야 한다”며 “헌재 판결에 따라 제한이 어려운 변호사 접견을 제외한 일체의 외부인 접견을 명백한 현상변경이 없는 한 무기한 금지해야 한다. 지금 윤석열이 하는 행태로 보아 외부인 접견은 증거인멸의 기회로 악용될것이 명백해 보인다”고 강조했다.

그러면서 “또한 앞서 지저되었네 서울구치소장의 비협조가 사실인지 여부와 집행과정에서 촬영한 바디캠 공개 가능여부도 국민께 소상히 밝혀주시기 바란다”며 “더불어 구치소 내부에서 전직 대통령이라는 이유로 제공되는 그 어떤 특혜나 우대조치도 결코 허용되어서는 안될 것”이라고 말했다.

윤 수석대변인은 특히 “앞으로 모든 피의자가 버티면 부상 우려로 체포하지 못할 것이라는 최악의 선례로 되는 것을 막기 위한 조치에 오늘 당장 나서야 할 것”이라고 주장했다.