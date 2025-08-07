UI·UX 개편…시청자위 의견 수렴 실시간 채널 기능 통합…접근성↑

LG유플러스는 자사 IPTV 서비스 ‘U+tv’ 고객의 실시간 채널 탐색 시간을 단축하기 위해 사용자 인터페이스(UI)·사용자 경험(UX)를 개편했다고 7일 밝혔다.이번 개편은 지난달부터 순차 적용 중이며 올해 안으로 전 고객에게 적용된다.

LG유플러스는 고객에게 실질적인 편의를 제공하기 위해 자체 운영 중인 시청자위원회 의견을 매년 수렴하고 있다. 지난해 시청자위원회 조사 결과 실시간 채널의 편의 기능을 이용하기 어렵고, 원하는 콘텐츠를 찾기까지 시간이 오래 걸린 는 의견이 있었다. LG유플러스가 분석한 데이터에 따르면 실시간 채널 시청 비중도 U+tv 고객의 80%에 달했다. 이에 LG유플러스는 U+tv 고객들의 시청 경험을 혁신하기 위해 시청 비중이 높은 ‘실시간 채널’ 개편을 추진했다.

우선 실시간 채널의 편의 기능을 한 곳에서 모두 이용하도록 옵션 UI를 개편했다. 흩어져 있던 실시간 채널 기능을 리모컨의 ‘옵션’ 버튼으로 통합해 접근성을 높였다.

박세정 기자