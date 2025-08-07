[헤럴드경제=나은정 기자] 미국의 소화기내과 전문의가 일상 속에서 흔히 접하는 8가지 유해물질을 공개하며 건강을 지키기 위해 이들을 즉각 제거할 것을 권고했다.

SNS 팔로워 123만 명을 보유한 하버드 의대 출신의 소화기내과 전문의 사우라브 세티 박사는 지난 2일 자신의 인스타그램을 통해 주의가 필요한 유해 물질 8가지를 지목했다.

그가 가장 먼저 언급한 것은 코팅이 벗겨진 테플론(PTFE) 프라이팬이다. 세티 박사는 “긁힌 자국이 있는 프라이팬은 고온에서 유해 가스와 미세 플라스틱을 방출할 수 있다”며 “즉시 사용을 중단하고 세라믹, 무쇠, 스테인리스 재질의 조리도구로 바꾸는 것이 좋다”고 조언했다.

두 번째로 지적한 것은 아스파탐, 수크랄로스 등 인공 감미료다. 제로 음료나 다이어트 식품에 흔히 포함된 이 성분들은 장내 유익균을 파괴하고, 혈당과 식욕 조절에 혼란을 줄 수 있다고 세티 박사는 경고했다. 대신 스테비아, 몽크프루트, 과일 등 자연 유래 감미료를 활용하라고 추천했다.

세 번째는 플라스틱 생수병이다. 높은 온도에 노출된 생수병에서는 비스페놀A(BPA)라는 내분비계 교란 물질이 배출될 수 있다는 설명이. 그는 “BPA-free 제품이라 해도 완전히 안전하다고 장담할 수 없다”며, 스테인리스나 유리병 사용을 권장했다.

아울러 세티 박사는 보존제와 유화제 등 각종 인공첨가물이 들어가 건강에 부정적 영향을 끼치는 초가공식품도 주의해야 한다고 강조했다.

또 프탈레이트와 휘발성유기화합물(VOC)이 포함돼 호르몬 교란과 염증 유발의 우려가 있는 향초 및 실내용 방향제, 질산염·아질산염이 포함돼 발암 가능성 우려가 큰 가공육(햄, 소시지 등), 유익균과 유해균을 동시에 죽이는 트리클로산 성분이 든 항균 비누, 호르몬계를 교란할 수 있는 인공 향이 첨가된 세제나 드라이어 시트 등도 피해야 할 항목으로 지목했다.

세티 박사는 “몸속에 축적되는 독성 물질을 줄이는 것이 장 건강은 물론, 뇌와 호르몬 시스템을 보호하는 데 가장 쉬우면서도 중요한 방법”이라며 “이것들을 가능한 한 생활에서 제거할 필요가 있다”고 강조했다.