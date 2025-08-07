통계청, 5월 경제활동인구조사 1001만명 현역, 고용률 역대최고 장래 근로 희망자 비율 69.4%

고령층(55~79세)의 경제활동인구가 사상 처음 1000만명을 넘어섰다.

고령 인구가 지속적으로 늘어나는 가운데, 일터에 남아 일하거나 다시 취업하려는 고령층도 빠르게 증가하고 있다는 사실이 통계로 확인됐다. 고용률과 취업자 수 모두 관련 통계 작성이 시작된 2005년 이후 최고 수준을 기록했다.

7일 통계청 ‘2025년 5월 고령층 부가조사 결과’를 보면, 고령층 인구는 1644만7000명으로 1년 전보다 46만4000명 증가했다. 이 가운데 취업자 또는 구직활동을 하고 있는 경제활동인구는 1001만명으로, 전년 동월보다 32만8000명 증가했다. 전체 15세 이상 인구(4573만4000명) 대비 고령층 인구 비중은 36.0%에 이른다. 경제활동참가율은 60.9%로 0.3%포인트 상승했다.

고령층 취업자는 978만명, 고용률은 59.5%로 각각 전년보다 34만4000명, 0.5%포인트 증가했다. 이는 2024년 5월의 취업자 943만6000명, 고용률 59.0%를 상회하는 수치로, 2005년 관련 통계 작성 이래 역대 최고치다. 65~79세 고용률은 47.2%로 0.9%포인트 상승하며 고령층 고용 확대 추세가 더욱 뚜렷해졌다. 실업자는 23만명으로 1만6000명 줄었고, 실업률은 2.3%로 0.2%포인트 하락했다.

고령층 중 생애 취업 경험이 있는 사람들의 가장 오래 근무한 일자리의 평균 근속기간은 17년 6.6개월로 집계됐다. 남성은 21년 6.6개월, 여성은 13년 8.1개월이었다. 해당 일자리를 그만둔 연령은 평균 52.9세, 여전히 근무 중인 사람들의 평균 연령은 62.6세였다.

퇴직 사유로는 ‘사업부진·조업중단·휴·폐업’(25.0%)이 가장 많았고, ‘건강이 좋지 않아서’(22.4%), ‘가족을 돌보기 위해’(14.7%)가 뒤를 이었다. 남성은 정년퇴직(21.8%)과 사업부진(27.1%) 비중이 높았고, 여성은 건강(26.6%)과 가족돌봄(25.7%)이 주요 퇴직 사유였다.

고령층의 장래 근로 희망 비율은 69.4%로 전년과 동일했으며, 희망 근로 연령은 평균 73.4세로 집계됐다. 일자리 선택 기준은 남녀 모두 ‘일의 양과 시간대’(남 23.9%, 여 37.7%)를 가장 중시했다. 희망 임금 수준은 남성은 ‘300만원 이상’(33.0%), 여성은 ‘100~150만원 미만’(21.1%)이 가장 많았다.

직업능력개발훈련에 참여한 고령층 비율은 13.7%로 0.6%포인트 상승했으며, 이 중 78.8%는 사업주 제공훈련을, 16.2%는 개인훈련을 통해 훈련에 참여했다.

송준행 통계청 고용통계과장은 “이번 조사에서 고령층 고용률 59.5%와 경제활동인구 1001만명 모두 2005년 통계 작성 이래 가장 높은 수준을 기록했다”며 “고령 인구 자체의 증가뿐 아니라, 더 오래 일하거나 재취업하려는 경향이 강해졌기 때문”이라고 설명했다.

한편, 최근 정치권과 정책당국은 현행 60세인 정년을 65세로 연장하는 논의를 진행하고 있다. 국회입법조사처는 최근 보고서에서 “정년연장은 고령자의 소득 공백 해소와 연금재정 안정이라는 측면에서 불가피한 과제”라며 “사업체 규모별 차이를 고려한 맞춤형 정책과 청년고용 보호 대책이 함께 추진돼야 한다”고 조언했다. 김용훈 기자