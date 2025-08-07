[헤럴드경제=한지숙 기자] 전남 함평의 한 저수지에서 60대 남성이 발이 묶여 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

7일 함평경찰서에 따르면 이날 오전 7시쯤 전남 함평군 해보면 한 저수지에서 60대 남성 A씨가 숨진 채 발견됐다.

발견 당시 A씨는 양발이 끈으로 묶여 있었던 것으로 알려졌다.

또한 저수지 인근에 세워진 A씨의 차량 안에서는 유서가 발견됐다.

경찰은 전날 오후 11시 30분쯤 “A씨가 아직도 집에 돌아오지 않았다”는 가족의 신고를 받고 수색에 나섰다.

조사 결과 A씨는 전남 무안에 거주하고 함평에 직장을 두고 있는데 전날 일을 마친 뒤 차량을 몰고 회사 사무실을 나선 것으로 파악됐다.

경찰은 외관상 타살 흔적이 없고 차량에서도 별다른 특이점이 발견되지 않아 A씨가 스스로 자신의 발을 묶었을 가능성에 무게를 두고 있으나 타살 가능성도 열어두고 수사를 벌이고 있다.

경찰 관계자는 “신체가 묶인 채 시신이 발견되는 경우 수사 초반에 오리무중으로 흘러가는 경우가 많았으나 결국 스스로 목숨을 끊은 경우가 대부분이었다”면서도 “현장 감식과 다양한 정황 증거를 파악해 정확한 사망 경위를 조사하고 있다”고 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화☎109 또는 SNS상담 마들랜(www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.