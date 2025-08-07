NTT동일본, 네이버 등 5개 기관 간 업무협약 체결 드론 연계로 수해 위험지역 사전 예측

[헤럴드경제=이태형 기자]한국수자원공사(K-water)가 최첨단 디지털 물관리 기술로 일본 물시장 진출에 물꼬를 텄다.

한국수자원공사는 6일 일본 나가이 시청에서 디지털트윈 및 드론 기반 재난 대응 역량 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다

이날 업무협약에는 나가이시, NTT동일본주식회사, 주식회사 NTT이드론 테크놀로지, 네이버 클라우드가 참여했다.

협약 내용은 ▷디지털트윈 기반 침수 예측 및 홍수 정밀 모니터링 등 솔루션 제공(한국수자원공사) ▷디지털트윈 솔루션 구축 관련 데이터 제공(나가이시) ▷하천 모니터링을 위한 무선 네트워크 솔루션 등 제공 및 총괄(NTT동일본) ▷항공촬영 데이터 등 드론 솔루션 제공(NTT이드론) ▷드론·위성영상 기반 디지털트윈 구축 솔루션 제공(네이버 클라우드)이다.

나가이시는 일본 야마가타현 남부에 위치한 농업 도시로, 모가미강과 그 지류가 도시를 가로지르고 있어 지형 특성상 홍수 위험이 큰 지역이다.

이번 협약으로 한국수자원공사는 초격차 물관리 기술인 ‘물관리 디지털트윈’ 기술을 활용해 나가이시의 재난 대응 역량을 높이는 데 협력한다.

이번에 구축될 디지털트윈은 드론 연계가 핵심이다.

드론 촬영 영상을 기반으로 디지털트윈을 구축해 수해 시뮬레이션으로 위험지역을 사전 예측하고, 카메라 및 하천 수위 센서에서 실시간 수집된 현장 정보와 기상 정보(강수·강설)를 디지털트윈 상에 통합해 재난 정보의 실시간 공유와 의사결정 지원이 가능하다.

장병훈 한국수자원공사 수자원환경부문장은 “이번 협약은 한국수자원공사의 디지털 물관리 기술이 일본을 비롯한 선진국 시장에 본격 진출하는 전환점이 될 것”이라며 “이미 사우디 등에서 성과를 보이고 있는 만큼 전 세계가 주목하는 글로벌 해법이 되도록 기술 확산에 최선을 다하겠다”고 말했다.