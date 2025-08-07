[헤럴드경제=민상식 기자] 한가인이 최근 건강관리에 집중하게 된 이유를 밝히면서 시어머니와 함께 특별한 관리를 받기 시작했다.

최근 ‘자유부인 한가인’ 유튜브 채널에 올라온 영상에선 한가인이 시어머니댁을 방문해 함께 식사하면서 근황을 나누는 모습이 공개됐다. 평소 씩씩하고 건강한 모습의 한가인이지만 육아, 일에 치이면서 얼마 전 면역력 저하로 인해 대상포진과 불면증을 겪으며 고생한 일화를 털어놓으며 공감대를 샀다.

한가인은 “대상포진도 걸렸었고 잠도 제대로 못 자고 계속 깨곤 했는데 얼마 전부터 특별 케어를 받기 시작했다”면서 “확 좋아지고 잠도 잘 자게 된 게 신기해서 요새는 엄마와 같이 다니는 중”이라고 밝혔다. 그는 시어머니와도 이 경험을 함께하고 싶다며 시댁 인근의 전문 케어 매장으로 이동했다.

해당 브이로그 영상이 공개된 후 한가인이 빠르게 건강을 회복한 비결이자 가족과 함께 꾸준히 받을 정도로 푹 빠졌다는 케어가 무엇인지 알고 싶다는 반응이 많았다.

한가인의 건강 회복 열쇠가 돼줬다는 ‘이것’ 정체는?

한가인이 모친에 이어 시어머니와도 함께 하고 싶다며 찾은 곳은 국내의 한 고압산소케어 전문 센터였다.

해외에서는 이미 유명 모델, 팝가수, 스포츠 스타 등이 즐겨 받는 관리로 정평이 나 있다. 특히 크리스티아누 호날두 등은 아예 자택에 고압산소케어 기기를 들여놓을 정도로 해당 관리의 피로회복, 건강 증진 효과에 만족하는 것으로 알려졌다.

고압산소케어는 특수하게 제작된 전용 챔버에 누워 2기압 내의 고압 환경에서 고농도 산소를 흡입하는 관리법이다. 일상에서 느끼는 환경보다 고압에서 고농도 산소를 약 1시간 호흡하는 과정을 통해 미세혈관까지 산소가 더 잘 전달되고 세포 재생과 신생혈관의 생성이 유도되는 등 많은 건강상의 이점을 기대할 수 있다.

최근에는 국내에도 고압산소케어를 전문적으로 다루는 센터들이 생겨나면서 한가인처럼 일반인들도 본인의 건강관리를 위해 꾸준히 이용하는 추세다.

고압산소케어, 피로회복부터 면역력 증진 등 건강 회복에 도움 돼

산소는 신체 건강에 직결되는 필수 요소다. 체내 산소포화도가 일정 수준 이상으로 유지돼야 혈액순환은 물론 신진대사가 원활해진다. 일상생활에서 호흡하는 것 이상으로 높은 농도의 산소를 더 효율적으로 흡입할 수 있는 고압산소케어는 피로 해소, 수면 질 개선, 피부 미용 등에 도움을 줄 수 있으며 특히 암이나 당뇨병의 합병증 예방, 빠른 회복을 위한 방법으로도 주목받고 있다.

한가인이 자신의 브이로그 영상에서 언급한 것처럼 1시간여의 관리 후 마치 푹 잔 것처럼 개운해지고 정신이 맑아지는 것은 체내 산소포화도를 높여 불면증 등을 개선하는 데 효과적이기 때문이다. 더불어 몸의 자체 치유 능력을 향상하기에 대상포진 등의 염증성 질환을 극복하는데도 도움이 된다.

그뿐만 아니라 여름철 자외선에 의해 지친 피부를 회복하고 멜라닌 생성을 억제해 잡티 등을 개선하는 데도 도움을 줄 수 있다.

업계 관계자는 “고압산소케어는 다양한 건강 고민을 일상에서 비교적 쉽고 효과적으로 해결할 수 있는 수단으로 주목받고 있다”면서 “스트레스, 산성화된 식습관 등 일상에서의 피로와 건강 문제를 유발하는 많은 요소에 지쳐있다면 한가인처럼 특별한 건강관리로서 고압산소케어 등을 고려해 보는 게 좋다”고 말했다.