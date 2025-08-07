[헤럴드경제=최원혁 기자] 주차장 출입구를 막은 택배 차량에 경적을 울렸다가 욕설과 위협을 당했다는 주장이 나왔다.

6일 JTBC 사건반장에 따르면 30대 A씨는 지난달 17일 새벽 2시30분께 서울 강동구의 한 헬스장에서 운동을 마친 뒤 차를 타고 주차장을 빠져나가던 중 이 같은 일을 겪었다.

A씨는 택배 차량이 주차장 출입구를 막고 있어 경적을 한 번 울렸다. 그러자 배송기사는 되레 A씨의 차량을 완전히 막아서더니 “왜 너만 못 지나가냐”며 욕설을 퍼붓기 시작했다.

분이 덜 풀린 배송기사는 차에서 내려 창문에 손을 넣고 멱살을 잡은 뒤 끌어내리려 했다는 게 A씨 주장이다.

배송기사는 “나 24살인데, 너 몇 살이야? 맞짱 뜰까”라고 소리 지르며 “운전도 못하는데 왜 돌아다녀, XXX야, 집에나 처박혀 있지” 등 폭언을 퍼붓고 위협적인 행동을 이어갔다.

A씨는 “(기사가) 밀치고 주먹으로 때리려 하고 담뱃불로 눈을 지지려고 해서 피했다”며 “증거를 남기고자 영상으로 촬영했는데 손을 꺾으며 휴대전화를 빼앗으려 했고 휴대전화가 바닥에 떨어져 파손됐다”고 주장했다.

신변에 위협을 느낀 A씨는 경찰에 신고했다. 출동한 경찰이 상황을 묻자 배송기사는 “화가 나서 소리만 질렀지 욕설이나 폭행을 하지는 않았다”며 혐의를 부인했다. 그러면서 오히려 A씨를 ‘업무방해 혐의로 고소하겠다’고 말한 것으로 전해졌다.

이에 A씨는 블랙박스 등 당시 상황이 담긴 영상을 증거로 제출했고 배송기사는 일부 혐의를 인정했다.

현재 경찰은 배송기사에 대해 특수폭행 혐의 적용 여부를 검토하고 있다.

A씨는 정신적 충격으로 정신과 치료를 받고 있으며 배송기사를 상대로 민사 소송을 준비하고 있다.

A씨는 사건반장에 “매일 가는 지역이다 보니까 마주치거나 하면 너무 힘들다”며 “쿠팡 측에 (배송기사에 대한) 권역 이동, 직무 정지를 문의했지만 ‘위탁업체라서 해 줄 수 있는 게 없다’는 답변을 들었다”고 했다.