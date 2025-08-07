“역사적으로 필요한 책임”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 우원식 국회의장은 7일 내란 특검에 참고인 신분으로 출석하며 “비상계엄과 관련해 진술을 통해 법적·정치적 정의를 바로 세우는 일에 국회의장으로서 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

우 의장은 이날 오전 내란 특검 사무실이 있는 서울고검 청사에 출석하면서 “비상계엄으로 일어난 내란사태에 대해 진상 밝히는 것은 역사적으로 필요한 책임”이라고 강조했다.

우 의장은 “참고인으로 진술해달라는 협조 요청이 와서 서면이나 다른 방식으로 조사할 수 있지만 국회의장이 직접 출석해 진상을 밝히는데 협조하는 것이 특검 출범 정신에 맞는다”며 “그래서 오늘 이 자리에 출석했다”고 밝혔다.

그는 “국회는 비상계엄을 통해 침탈당한 기관이기도 하고, 헌법과 법률의 절차에 따라서 국민과 함께 비상계엄을 해제시켰다”며 “의장도 진실규명을 하는 것이 당연한 것”이라고 강조했다.

앞서 우 의장은 지난 5일 ‘국회의장 내란특검 참고인 조사 관련 입장문’을 내고 “내란특검으로부터 참고인 조사 협조 요청이 있었다”며 “특검의 요청을 수용해 이번 목요일(7일), 특검 사무실에 출석한다”고 밝혔다.

우 의장은 “현직 국회의장의 수사기관 출석이 이례적인 것은 사실”이라며 “다른 장소를 이용하거나 서면으로 조사하도록 하자는 의견도 있었습니다만, 특검의 사명과 역할을 지지·존중하고 적극 협력하는 의미에서, 제가 직접 출석하기로 했다”고 했다.

이어 “내란특검에는 그날의 진상을 규명해 나라와 민주주의를 바로 세우라는 국민의 요구가 응축돼 있다”며 “모든 피의자와 참고인, 관련 재판에 의한 증인 누구나 특검의 요청에 적극 협력하는 것이 마땅하다. 국회의장도 예외는 아니다”라고 강조했다.

우 의장은 “특히 국회의장은 비상계엄으로 무장계엄군에게 침탈당한 피해기관의 대표이자, 국민의 뜻을 따라 비상계엄을 해제시킨 주체로서 그 진실을 규명하는 일에 앞장서야 한다고 판단했다”며 “엄정하고 신속한 실체적 진실규명이 헌정질서의 온전한 회복이고, 따라서 국민통합의 기반”이라고도 했다.

그러면서 “앞으로도 민주주의를 지키는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.