트럼프 “관세으로 번 돈, 저소득층과 중산층에 배당할 수 있어” 저소득층 임금상승 둔화 현상 심각…소비 비중 높은 계층 부담

디브리핑(Debriefing: 임무수행 보고): 헤럴드경제 국제부가 ‘핫한’ 글로벌 이슈 숨은 이야기를 ‘속시원히’ 정리해드립니다. 디브리핑은 독자와 소통을 추구합니다. 궁금한 내용 댓글로 남겨주세요!

[헤럴드경제=김지헌 기자] “관세로 번 돈 중산층과 저소득층에게 배당금으로 지급할 수 있다.”

일부 누리꾼들은 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 행태를 두고 ‘글로벌 갱스터(깡패)’라고 합니다. 관세로 수개월간 수십여 국가를 협박하는 모습이 너무 폭력적이란 뜻이겠죠. 그런데 그 글로벌 갱스터가 미국인들에만큼은 ‘마더 테레사’가 될 모양입니다.

도널드 트럼프 대통령은 3일(현지시간) 전 세계 각국을 상대로 부과한 관세 수입 일부를 미국인들에게 배당금 형식으로 분배하겠다는 계획을 밝혔습니다. 이날 로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 기자들과 만나 “배당금 지급이나 분배가 있을 수 있다”며 “특히 중산층과 저소득층에게 배당금을 지급할 수 있다고 본다”고 말했습니다.

미 재무부에 따르면 지난 6월 미국의 관세수입은 총액 기준으로 272억달러(약 37조6500억원)에 이른다고 합니다. 이는 작년 같은 기간보다 4배 가까이 증가한 수치인데요. 올해 관세 수입이 1500억달러(약 208조원)에 달할 것이라는 전망도 제기됩니다.

2024년 한국의 반도체 수출액이 1419억달러(약 208조8484억원)입니다. 트럼프 대통령은 관세 하나로 세계 최고 수준의 반도체 기업들을 보유한 한국의 수출금액을 뛰어넘은 것입니다. 반도체 산업보다 효자 역할 하는 ‘관세 산업’인 것이죠.

트럼프 대통령의 의중을 반영하듯, 연방 상원에서 일부 공화당 의원들은 관세 수입을 국민들에게 나눠주자는 법안을 발의하기도 했습니다. 조시 홀리 상원의원(공화·미주리)이 제출한 법안은 미국인에게 1인당 최소 600달러(약 83만원)를 지급하자는 내용이 담겼습니다. 민생소비쿠폰보다 약 2~5배 가량 높은 금액이네요.

일부 상원의원들은 트럼프가 관세로 얻은 수익으로 국가채무를 갚자고 제안합니다. 미 재무부에 따르면 미국의 국가 부채는 지난 5월 15일 기준 약 36조2200억달러(약 5경744조원)입니다. 이는 미국이라는 국가가 설립된 이래 연방정부에 누적된 부채의 원금과 이자의 총액인데요. 달러 패권 유지 등 미국의 목표를 생각할 때, 수치 자체가 감당이 안 된다는 것이죠.

트럼프는 왜 중산층·저소득층에 돈을 주겠다고 했을까

트럼프 대통령이 생각해도 미국인들의 삶은 팍팍한가 봅니다. 이날 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 저소득층이 고소득층보다 더 가파른 임금 상승 둔화를 겪는 것으로 나타났습니다.

애틀랜타 연방준비은행 자료에 따르면 주당 806달러(약 111만원) 미만을 받는 하위 25% 노동자의 임금 상승률이 지난 6월 기준 연 3.7%로 둔화됐다는 설명입니다. 이는 팬데믹 이후 인력난이 심각했던 2022년 말 7.5%에서 크게 떨어진 것입니다.

반면 주당 1887달러(약 261만원) 이상 받는 상위 25% 노동자의 임금은 같은 기간 4.7% 상승해 둔화 폭이 상대적으로 작았던 것으로 나타났습니다.

전체 노동자의 평균 임금 상승률이 4.3%인 것을 감안하면, 미국도 임금 상승 측면에서 ‘부익부빈익빈’이 심각한 문제로 대두되고 있는 것이죠.

고용 상황도 좋지 않습니다. 노동부는 고용보고서를 통해 7월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 7만3000명 증가했다고 발표했는데요. 이는 전문가 전망(10만명)을 크게 밑도는 것이었습니다. 5∼6월 일자리 증가 폭도 종전 발표 대비 총 25만8000명 하향 조정됐습니다.

학계 우려도 심각합니다. 트럼프 행정부의 관세 정책과 정부 지출 삭감 등이 저소득층 가계에 더 큰 타격을 줄 수 있다고 경고하고 있는 중입니다. 예일대 예산연구소는 관세로 인해 최하위 10% 가계의 가처분 소득이 단기적으로 3% 이상 줄어들 수 있지만 상위 10%는 1% 수준의 타격을 받는 데 그칠 것이라고 분석했습니다.

예일대 예산연구소의 경제학 책임자인 어니 테데스키는 모닝 에디션과의 인터뷰에서 저소득 가구가 관세로 인한 부담을 더 크게 느낄 수 있다고 말합니다. 테데스키는 “저소득 가구는 고소득 가구보다 소득에서 더 큰 비중을 차지할 뿐만 아니라 예산의 더 큰 비중을 수입품에 지출한다”며 “특히 수입품은 많은 국내산 제품보다 비용이 낮은 경향이 있기 때문”이라고 설명했습니다.

관세는 정말로 저소득층에 부정적인 영향을 미치나요?

관세가 저소득층에게 상당히 부정적이라는 분석은 지속적으로 제기됩니다.

지난 5월 피터슨국제경제연구소는 ‘트럼프의 관세: 근로하는 미국인에 대한 역진적 세금’이라는 보고서를 통해 관세가 저소득층과 중산층에 상당한 부담이 될 것이라고 분석했습니다.

이 보고서에는 10%의 관세는 가구당 연간 약 1500달러의 소비세 증가와 같은 효과를 낼 것이라는 기존 연구를 소개했습니다. 트럼프 대통령이 제안한 새로운 관세(모든 국가에 대한 10% 관세 및 중국산 제품에 대한 60% 이상 관세)는 국내총생산(GDP)의 최소 1.8%에 달하는 소비자 비용을 발생시킬 것이라는 분석도 내놨습니다.

낮은 소득 가구가 소득 수준이 높은 가구에 비해 소비에 지출하는 비중이 더 높은 소비행태 패턴도 영향을 미칩니다. 저소득층일수록 수입품 의존 비율이 높고, 생필품·저가 의류·식품 등에서 나타난 가격 인상에 더 쉽게 충격을 받게 됩니다.

현금 지급은 대안이 될까요?

트럼프 대통령이 만약에 관세 수익으로 현금을 지급하게 된다면 경기 부양 효과가 있을까요? 현금 지급이 미국 저소득층의 소비를 진작시킬 수 있다는 분석이 있긴 합니다.

2020년 미국 국립경제연구소에서 ‘미국 소비자들이 경기 부양 지원금을 어떻게 사용했는가?(How Did U.S. Consumers Use Their Stimulus Payments?)’라는 보고서를 낸 바 있는데요.

미국의 코로나바이러스 지원·구제·경제안정법(CARES Act·2020년 3월 27일 서명)에 따른 효과를 분석한 자료입니다. 경기 부양을 위한 현금 지급을 이 보고서에서는 다루고 있는데요.

연구 결과에 따르면, 평균적으로 개인들은 총 지원금의 약 40%를 소비하거나 소비할 계획을 가지게 되고요. 소득이 낮거나 유동성 제약에 직면한 가구는 지원금을 소비할 가능성이 더 높았다고 합니다. 현금 직접 지원이 실질 소비와 가계 재정 여력을 모두 개선시킨다는 것이죠.

트럼프 대통령이 유발한 ‘글로벌 관세 불안’이 과연 미국인들에겐 ‘좋은 정책’이 될 수 있을지 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다.