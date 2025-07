특별 게스트 서강석 구청장과 두 직원 MC 문답하며 사업성과 개인사 나눠 3년째 톡톡 튀는 진행 ‘호응’…음악, 영상, 이야기로 민선 8기 3주년 기념

[헤럴드경제=박종일 기자] “세계 어디랑 비교해도 한국 공무원은 비교 불가한 우수한 인재죠. 창의, 혁신, 공정의 핵심 가치로 3년 맡은 자리에서 일한 직원들께 감사드리며 남은 1년도 열심히 해주시길 부탁합니다. You are the Best!”

민선 8기 3주년을 맞은 7월 1일, 서울 송파구(구청장 서강석)가 3분기 직원 정례조례에서 구청장과의 특별한 소통의 자리를 마련해 직원들의 뜨거운 호응을 얻었다.

이번 정례조례는 지난 구정 성과와 그간의 노고를 다 함께 격려하려는 취지에서 마련됐다. 기존 딱딱하고 정형화된 형식에서 벗어나 음악과 영상, 이야기가 있는 편안하고 이색적인 이벤트로 구성했다.

구는 3년째 남다른 방식으로 3/4분기 조례를 개최하고 있다. 지난해 줄임말 테스트, 밸런스 게임 등에 이어, 올해는 ‘송 퀴즈 온 더 블럭’이라는 깜짝 코너를 선보여 직원들에게 즐거움을 선사했다.

특별 게스트 서강석 송파구청장과 20~30대 MZ세대 직원 2명이 무대에 올랐다. 유명 TV프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방식을 빌린 2인 MC 토크쇼로, 평소 구청장과 나눌 수 없던 개인사부터 사업성과에 이르기까지 다양한 이야기가 오갔다.

서 구청장의 뉴욕 주재관 시절 이야기를 시작으로, ‘구청장 자기님도 MZ셨죠? 공무원이 꿈이셨는지?’, ‘T형 인재 얘기가 나왔는데, 혹시 MBTI가 T신가요?’ 등 MZ세대를 대변하는 친근한 질문에서는 웃음꽃이 만발했다.

소통 시간에 앞서 직원 900 명이 투표한 ‘10대 우수사업’ 영상도 상영됐다. 더 스피어, 더 갤러리 호수, 하하호호 올림픽 물놀이장·눈썰매장 등 순이었다. 가장 애착이 가는 사업을 묻는 질문에 서 구청장은 “10대 사업을 포함해 순위 밖 사업들도 모두 잘 추진했다”며 직원들을 골고루 격려하는 것도 잊지 않았다.

10대 성과 영상 외에도, 모든 식순은 지난 3년간 구정 발전과 변화를 기념하는 자리였다. 7인조 직원밴드의 식전공연을 시작으로, 우수직원 표창 수여, 구 캐릭터 ‘하하호호’ 콘텐츠 공모전 영상 부문 수상작 상영 등이 이어졌다.

이후 직원들은 사내게시판을 통해 “기존에 볼 수 없던 신선한 방식의 행사였다” “하반기 첫날, 마음껏 웃고 가슴 활짝 펼 수 있었다”며 호응했다.

서강석 송파구청장은 “공직에 대한 사명감으로 조직 곳곳에서 최선을 다하는 직원들이 있기에 ‘다시 뛰는 송파, 창의와 혁신의 구정’을 실천할 수 있었다”며 “앞으로도 주권자이신 구민을 주인으로 섬기며, 변함없이 섬김행정을 이어가는 데 힘써주시길 바란다”고 전했다.