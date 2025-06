- 대전시, 꿈돌이 페스타 ‘대전 가보자 GO! 꿈돌이와 대전 여행 여름편’ 운영

- 머물 GO!, 즐기 GO!, 타보 GO!, 맛보 GO!, 사보 GO! 주요 5개 콘텐츠 선뵈