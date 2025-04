[헤럴드경제=권제인 기자] 소비자 데이터 플랫폼 오픈서베이가 리서치 및 경험 분석 플랫폼 데이터스페이스(Dataspace)를 일본 시장에 선보였다. 해당 서비스는 고객의 경험이나 의견을 데이터로 수집해 인공지능(AI) 기술로 분석하고, 브랜드와 제품 개선에 필요한 인사이트를 제공한다.

오픈서베이는 지난 23일부터 도쿄에서 진행 중인 일본 최대 규모의 IT 박람회 ‘재팬 IT 위크 스프링 2025(Japan IT Week Spring 2025)’에 단독 부스를 열고 현지 관계자들과 교류하고 있다고 밝혔다.

오픈서베이에 따르면 첫날부터 금융, 전자, 기업컨설팅 등 다양한 업계의 실무자들이 부스를 방문하며 큰 관심을 보였다. 특히, 고객 경험 분석에 최적화된 대시보드와 AI 기반의 텍스트 분석 기능 등 데이터스페이스만의 강점이 많은 주목을 끌었다.

오픈서베이는 이번 행사를 기점으로 일본 B2B(기업 간 거래) SaaS(서비스형 소프트웨어) 시장에서의 입지를 강화한다. 일본 리딩 기업들과의 비즈니스 기회를 적극적으로 모색하며, 현지화 전략을 추진할 계획이다.

부스를 찾은 한 일본 전자기기 회사 실무자는 “디지털 전환이 본격화된 일본에서 고객 경험을 자체 데이터 기반으로 분석하려는 수요가 빠르게 확산되고 있다”며 ”데이터스페이스는 설문 생성부터 데이터 수집, 분석까지 올인원으로 가능해 고객 니즈를 적시에 파악하고, 더 나은 의사결정을 하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이규민 오픈서베이 일본사업부장은 “글로벌 진출을 본격적으로 준비하는 시점에서 이번 재팬 IT 위크 참가가 일본 내 네트워킹 및 파트너십 확대의 전환점이 될 것”이라며 “글로벌 SaaS 시장에서도 경쟁력을 인정받을 수 있도록 세일즈 및 서비스 현지화를 위해 집중하겠다”고 밝혔다.