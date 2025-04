[헤럴드경제=함영훈 기자] 포시즌스 호텔 서울이 세계적인 여행 전문 매거진 트래블 앤 레저(Travel+Leisure)가 발표한 ‘2025 트래블 앤 레저 500: 세계 최고의 호텔 (2025 T+L 500 list of the best hotels in the world)’ 리스트에 선정되었다.

트래블 앤 레저 500 리스트는 세계적인 여행 전문지인 트래블 앤 레저가 매년 발표하는 권위 있는 호텔 어워드로, 2024년 월드 베스트 어워드(World’s Best Awards) 설문조사 결과를 바탕으로 독자들이 여행자들로부터 지속적인 신뢰를 받아온 전 세계 최고의 호텔과 리조트를 엄선해 구성된다.

품질, 럭셔리, 세심한 서비스, 뛰어난 시설 등 다양한 요소를 기준으로 선정되며, 특히 ‘다시 방문하고 싶은 호텔’이라는 실제 여행객들의 경험을 중심으로 평가된다는 점에서 깊은 신뢰를 얻고 있다.

올해로 개관 10주년을 맞은 포시즌스 호텔 서울은 총 317개의 객실과 8개의 레스토랑과 바, 3층 규모의 피트니스 및 스파, 최대 800명까지 수용 가능한 연회장 등을 갖추고 있다. 또한, 60년 이상 축적된 포시즌스 브랜드만의 노하우를 바탕으로 정성 어린 서비스를 제공하고 있다고 호텔측은 소개했다.

이번 수상에 대해 포시즌스 호텔 서울의 총지배인 마이클 슈미드(Michael Schmid)는 “트래블 앤 레저 500은 전 세계 여행 전문지 독자들이 직접 선정한, 명실상부한 근거 있는 명예로운 어워드 중 하나로, 이번 선정은 포시즌스 호텔 서울이 단순한 숙박 그 이상의 가치를 전달하며 ‘머무는 순간 자체가 여행이 되는 공간’으로 자리매김하고 있음을 보여주는 의미 있는 결과”라며, “앞으로도 글로벌 스탠더드에 부합하는 호스피탈리티는 물론, 한국을 찾는 모든 여행객에게 특별한 기억으로 남을 여정을 선사하기 위해 다양한 경험과 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.